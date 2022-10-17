城中城大火周年 台灣基進關注避難弱勢議題

去年10月14日凌晨高雄發生城中城大火，奪走46條人命，是高雄死傷最嚴重火災。悲劇剛過1年，台灣基進市議員參選人今天提出長照機構高風險消防安全要優先等4大政見，關注避難弱勢對象，也要求提高消防員額，別讓第一線人力疲於奔命。

台灣基進提出的4項消防政見分別為：充實消防員額回歸救災救護、長照機構高風險消防安全要優先、鼓勵翻新老電線住宅大樓才安全、消防納入設備專業合作共創安居樂業。

仁武鳥松大樹大社市議員參選人張婷婷說，要提升高雄消防安全，一定要解決長期以來消防人力不足困境，及消防人員過勞的「不正常」常態，根據消防局今年8月說法，高雄市編制員額是1805人，實際員額不到1650人，目前消防局預計先提升至1750人，台灣基進夥伴未來進市議會後，將持續關注及督促此事，讓預算員額不再是「看得到卻吃不到的大餅」。

張婷婷說，消防員除擔負救災救護要務，還要兼顧發放住警器、防火宣導等業務，一些預防及教育宣導性質業務，其實可與消防設備師及民間單位合作，為第一線消防人員減壓。

林園大寮市議員參選人楊佩樺曾在長照機構服務，對住宿型機構消防條件及運作方式很有感觸。她說，高雄市火災預防自治條例主要規範營業場所，隨著長照據點增多，消防規格及管理要同步提升。尤其住宿型長照據點服務許多行動不便長輩，一旦發生災害，需要較長逃生時間，應該有更好的消防設備，並勤於維護、檢查，要避免將設備保養維護的工作交給護理人員兼著做，才能確保這類場所不要淪為「避難弱勢」。

中華民國消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福今天陪著開記者會，他說，依據內政部消防署統計，全台每天平均發生20多場火災，台灣消防員額和歐美國家相比仍偏低，預算員額又跟不上編制員額，若能適度引進民間力量，是多贏作法。

嚴順福也相當關注長照機構消防安全設備問題，他說，長照機構屬避難弱勢場所，長照機構照護標準是1個人要照顧4個人，若無法及時逃生，後果不堪設想。近年衛福部有編列預算強化消防安全及設備，「不是有裝就好」，日後維護也重要，必須確保消防設備正常，才能在火災時發揮最大效用，這部分很難讓醫護人員兼著做，可讓消防專業人員助一臂之力。