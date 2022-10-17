高雄輕軌「龍貓隧道」爆紅 延伸機房今遭民眾抗議

高雄市輕軌C21a至C21間的「龍貓隧道」擁有超高人氣，但輕軌延伸至大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程，屢遭民眾抗議捷運局未開公聽會，今天上午又有民眾在場舉「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條，要求聽取里民意見，暫停施工。

高雄市前議員洪平朗、寶珠里里長陳榮增以及2、30名里民，今天上午8時許至大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程抗議，在工地外懸掛「抗議鴨霸捷運局設立機房」、「堅決反對興建高壓變電所」等白布條。

轄區三民二警分局獲報，派警力到場戒護；洪平朗說，捷運局在此設置機房未開公聽會、未與民眾協調溝通，不少民眾都不知此機房作用。且工程毀損私人土地，包括土地鑑界點也被挖損，令人無法接受。

寶珠里里長陳榮增則表示，應聽取鄰近里民意見暫停施工，或將停車場往旁邊偏移20公尺，降低影響度。