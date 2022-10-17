快訊

汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌「龍貓隧道」爆紅 延伸機房今遭民眾抗議

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市三民區大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，今天上午遭附近里民抗議，在工地外懸掛「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條。圖／讀者提供
高市三民區大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，今天上午遭附近里民抗議，在工地外懸掛「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條。圖／讀者提供

高雄市輕軌C21a至C21間的「龍貓隧道」擁有超高人氣，但輕軌延伸至大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程，屢遭民眾抗議捷運局未開公聽會，今天上午又有民眾在場舉「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條，要求聽取里民意見，暫停施工。

高雄市前議員洪平朗、寶珠里里長陳榮增以及2、30名里民，今天上午8時許至大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程抗議，在工地外懸掛「抗議鴨霸捷運局設立機房」、「堅決反對興建高壓變電所」等白布條。

轄區三民二警分局獲報，派警力到場戒護；洪平朗說，捷運局在此設置機房未開公聽會、未與民眾協調溝通，不少民眾都不知此機房作用。且工程毀損私人土地，包括土地鑑界點也被挖損，令人無法接受。

寶珠里里長陳榮增則表示，應聽取鄰近里民意見暫停施工，或將停車場往旁邊偏移20公尺，降低影響度。

現場施工工程人員無奈看著抗議民眾，無法做決定，抗議民眾待了約半小時後，表達完訴求後離去。

抗議民眾要求大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，聽取里民意見，暫停施工。圖／讀者提供
抗議民眾要求大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，聽取里民意見，暫停施工。圖／讀者提供
輕軌延伸至大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，今天上午有民眾在場舉「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條抗議，警方到場戒護。圖／讀者提供
輕軌延伸至大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程，今天上午有民眾在場舉「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條抗議，警方到場戒護。圖／讀者提供

高雄輕軌

延伸閱讀

影／高雄婦過彎轉不過 撞輕軌燈座衝人行道 義交險遭撞

通車不到一周傳異常 高雄輕軌龍華國小站斷電啟動接駁

高雄輕軌龍貓隧道暴紅遊客越軌道搶拍 警開出第1張罰單

高雄輕軌設備機房遭抗議 捷運局：非高壓變電所

相關新聞

城中城大火周年 台灣基進關注避難弱勢議題

去年10月14日凌晨高雄發生城中城大火，奪走46條人命，是高雄死傷最嚴重火災。悲劇剛過1年，台灣基進市議員參選人今天提出...

高雄輕軌「龍貓隧道」爆紅 延伸機房今遭民眾抗議

高雄市輕軌C21a至C21間的「龍貓隧道」擁有超高人氣，但輕軌延伸至大順二路和大豐二路口的輕軌機房工程，屢遭民眾抗議捷運...

高雄戶政結婚背板創意改造吸引全台新人 登記人數翻3倍

高雄市青年局今天指出，因應台灣設計展「台灣設計設計台灣」主題，市府推動戶政結婚背板創意改造最引人關注，在青年局發動下，青...

高雄毒防局反毒宣導走出校園 岡山辦大型劇場宣傳

高雄市毒防局宣導反毒，今邀知名劇團「紙風車」到岡山壽天宮演出，高雄市長陳其邁也抽空到現場，和兆豐金控董事長張兆順上台同歡...

全國家長會長聯盟辦高屏教育座談會 柯志恩談教育理念

全國家長會長聯盟今天在高雄蓮潭會館，舉行「高屏區家長會研習暨教育議題座談會」，家長團體代表們提出各項教育議題。國民黨高雄...

「道法自然．景慕金門」 李轂摩82書畫展金門開幕

藝術家李轂摩大師過去因當兵與金門結緣，對於浯島風情青睞有加，金門文化局展覽館即起展出「道法自然．景慕金門—李轂摩82書畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。