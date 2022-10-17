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高雄戶政結婚背板創意改造吸引全台新人 登記人數翻3倍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
馮先生與張小姐為大學班對，兩人情投意合愛情長跑多年，10月8日於左營戶所辦理結婚登記。圖／高雄市青年局提供
馮先生與張小姐為大學班對，兩人情投意合愛情長跑多年，10月8日於左營戶所辦理結婚登記。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局今天指出，因應台灣設計展「台灣設計設計台灣」主題，市府推動戶政結婚背板創意改造最引人關注，在青年局發動下，青年設計師以在地元素點亮戶政事務所，小巧思竟促成新人登記數量暴增數倍。最新統計自8月1日開放以來，短短一個月時間便吸引超過1千對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍之多。

高雄市青年局長張以理表示，「戶政背板改造計畫」透過跨部門協作，青年局與民政局攜手打造全台最美戶政婚禮打卡牆，將高雄20處行政區域特色浪漫呈現。像是：岡山愛情羊肉爐、旗山旗香冰果室、大寮寮不亭等地域主題的結合，都深受情侶及準新人所喜愛。

根據民政局統計，自8月1日開放以來，短短一個月時間便吸引超過1千對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍。其中旗津區登記人數足足成長12倍，美濃區也成長6倍，三民、楠梓及鳳山等區更是飆破百對新人，總體成長幅度創下年度新高，計畫成效顯著。

青年局指出，左營戶政事務所第二辦公處為鼓勵民眾多加利用公共資源，特別開放假日預約登記服務，詢問電話及報名非常踴躍。今年雙十連假有3對來自北部的新人特地提出申請，來自桃園的馮先生與來自台中的張小姐，兩人愛情長跑10年，情投意合決定共結連理；來自台北及新北的林先生、陳小姐，則是一對熱愛運動且同為素食者的情侶，相戀6年且興趣相同的他們，無意間在網路社團看到高雄改造結婚背板的貼文分享，覺得富含創意、十分有趣，最後決定於國慶連假期間，南下挑選清新可愛風格的左營戶政事務所辦理登記。

張以理表示，青年正以無限創造力回應世界震盪，台灣設計展睽違十年重回高雄舉辦，青年局首度以「不朽青春」及「青春限動」為主題參展，在棧五、棧六庫逾千坪展區展示當代青年設計力。吸引大批遊客登入「設計中島」，感受青年設計力的震撼。相關設計展活動資訊可搜尋「高雄市政府青年局」，加入官方FB、IG與Line@。

高雄市青年局長張以理（右）體驗岡山戶政事務所在地婚禮背板設計。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（右）體驗岡山戶政事務所在地婚禮背板設計。圖／高雄市青年局提供
林先生與陳小姐在因緣際會下看到高雄戶政背板的消息，可愛風格吸引兩人到左營戶所結婚登記。圖／高雄市青年局提供
林先生與陳小姐在因緣際會下看到高雄戶政背板的消息，可愛風格吸引兩人到左營戶所結婚登記。圖／高雄市青年局提供

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