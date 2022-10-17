高雄戶政結婚背板創意改造吸引全台新人 登記人數翻3倍

高雄市青年局今天指出，因應台灣設計展「台灣設計設計台灣」主題，市府推動戶政結婚背板創意改造最引人關注，在青年局發動下，青年設計師以在地元素點亮戶政事務所，小巧思竟促成新人登記數量暴增數倍。最新統計自8月1日開放以來，短短一個月時間便吸引超過1千對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍之多。

高雄市青年局長張以理表示，「戶政背板改造計畫」透過跨部門協作，青年局與民政局攜手打造全台最美戶政婚禮打卡牆，將高雄20處行政區域特色浪漫呈現。像是：岡山愛情羊肉爐、旗山旗香冰果室、大寮寮不亭等地域主題的結合，都深受情侶及準新人所喜愛。

根據民政局統計，自8月1日開放以來，短短一個月時間便吸引超過1千對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍。其中旗津區登記人數足足成長12倍，美濃區也成長6倍，三民、楠梓及鳳山等區更是飆破百對新人，總體成長幅度創下年度新高，計畫成效顯著。

青年局指出，左營戶政事務所第二辦公處為鼓勵民眾多加利用公共資源，特別開放假日預約登記服務，詢問電話及報名非常踴躍。今年雙十連假有3對來自北部的新人特地提出申請，來自桃園的馮先生與來自台中的張小姐，兩人愛情長跑10年，情投意合決定共結連理；來自台北及新北的林先生、陳小姐，則是一對熱愛運動且同為素食者的情侶，相戀6年且興趣相同的他們，無意間在網路社團看到高雄改造結婚背板的貼文分享，覺得富含創意、十分有趣，最後決定於國慶連假期間，南下挑選清新可愛風格的左營戶政事務所辦理登記。