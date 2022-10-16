高雄毒防局反毒宣導走出校園 岡山辦大型劇場宣傳

高雄市毒防局宣導反毒，今邀知名劇團「紙風車」到岡山壽天宮演出，高雄市長陳其邁也抽空到現場，和兆豐金控董事長張兆順上台同歡，活動吸引3000人參與，毒防局盼藉軟性活動，引導孩子認識毒品帶來的危害。

兆豐銀行文教基金會連續2年贊助毒防局，由「紙風車」推出反毒戲劇到校園巡演8場次，獲得學校師生熱烈回響，今活動走出校園，到岡山區戶外演出。

毒防局長林瑩蓉指出，這次演出以故事主人翁「浮士德」涉入毒害為主軸，透過戲劇演出讓劇中人物陪伴浮士德拒絕毒品，強化反毒意識；反毒教育重點在引導孩子不要接觸毒品，以一齣戲時間，提醒孩子、家長認識毒品帶來的危害。

毒防局表示，活動吸引逾3000人到場，包含立委邱志偉、副議長陸淑美、議員黃秋媖、高閔琳、壽天宮戴清福主委、岡山區里長們、大同醫院長傅尹志、高雄縣醫師公會、藥師公會等各毒防網絡單位理事長、董事長、執行長均出席。