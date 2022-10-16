全國家長會長聯盟辦高屏教育座談會 柯志恩談教育理念

全國家長會長聯盟今天在高雄蓮潭會館，舉行「高屏區家長會研習暨教育議題座談會」，家長團體代表們提出各項教育議題。國民黨高雄市長參選人柯志恩到場分享教育理念，並針對品格教育、師資增能以及偏鄉教育等問題提出意見及作法，爭取家長團體的肯定與支持。

全國家長會長協會邀請高雄市家長協會、家長聯盟、學習障礙教育協進會、體操發展協會、各級學校家長會長協會、家長教育改革協會、家長教育改革協會、家長教育志工協會及屏東縣家長會長協會等多個家長團體，就家長們所關心的教育議題，包括：品格教育、108課綱、大學考招、教師增能、技職教育、偏鄉教育、疫情下的教育，進行討論。

針對如何落實品格教育，柯志恩認為無論是透過何種形式，重要的是結合生命教育、品德發展、法治教育等方式，加強孩子常規，懂得關照自己、尊重他人。具體作法可以融入課程教學（發展教案）、行政督導（列入校長辦學績效指標）、專業支持（成立輔導團協助學校推動品德教育）、活動宣導（辦理績優學校分享)）等方式多頭並進。