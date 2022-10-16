「道法自然．景慕金門」 李轂摩82書畫展金門開幕

藝術家李轂摩大師過去因當兵與金門結緣，對於浯島風情青睞有加，金門文化局展覽館即起展出「道法自然．景慕金門—李轂摩82書畫展」。縣長楊鎮浯到場並表示，感謝李轂摩用美學撫慰金門的民心；李轂摩也說，很開心回到金門，期盼自己的作品能讓民眾對生活多些溫度與感動。

「李轂摩82書畫展」今開幕，李轂摩慷慨將其極具代表作的展出書畫作品二件「種瓜得瓜」及對聯「我爲世人栽瓜種豆 人因一我收豆食瓜」捐贈給金門縣文化局典藏；楊鎮浯也將頒贈金門縣榮譽縣民證書表達感謝之意。

楊鎮浯表示，李轂摩22歲當兵時派駐金門，於年少時第一次跟金門結緣，之後在此數十年間，李大師對浯島風情青睞有加，閒暇即來金釆風訪友，在軍中、民間皆留下許多書畫墨寶，大膽島南山之巔也留下「一點浩然氣，千里快哉風」的巨幅石刻，在在見證與金門的深摯情誼。

楊鎮浯感謝，李轂摩時隔一甲子，這次能應允再度來到金門舉辦書畫展；李轂摩書畫作品近百件，內容豐富而多元，用美學與靈魂的饗宴，撫慰金門民眾的民心，誠屬難得的緣分，也希望金門民眾珍惜難得機會，透過畫作欣賞體會生活中的大哲理、參悟生命的價值。

李轂摩表示，非常開心能夠再回金門，將自己的創作與金門民眾分享，自己一直堅持著「不要畫一幅讓人看不懂的畫」的創作理念，所以在超過一甲子的畫作生涯中，總以土地及風情為師，山水人物、花鳥蟲魚為素材，融入生命歲月體悟的文字，不誇張不華麗，將真誠又樸拙的生活情味，無聲的分享與心有戚戚焉的朋友們，期望讓彼此對生活多了些溫度與感動。