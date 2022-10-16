高雄+4709 19至22日開8場次世代疫苗接種尚有7500名額

高雄市今天公布新增4709例COVID-19本土確診個案、4例境外移入個案，盛行率28.01%。高雄市衛生局表示，10月19日到22日開設8場次莫德納次世代疫苗接種站，尚有7500名額，歡迎市民踴躍預約。

高雄市衛生局表示，目前負壓隔離及專責病房總計716床，空床率34.4%。現階段國內社區疫情仍處於高原期，邊境管制雖已鬆綁，民眾仍應持續落實「戴口罩、打疫苗、服用抗病毒藥」，尤其是65歲以上長輩及重症高風險對象，如有疑似症狀，應儘速快篩及就醫。

經中央疾病管制署統計，COVID-19感染中重症長者中，多數未完整接種疫苗。接種疫苗為降低重症死亡風險最有效的措施，衛生局呼籲，各年齡層民眾應依指揮中心建議的疫苗劑次，盡速將疫苗打好打滿，以產生最佳的保護力。

衛生局已於10月19日、21日、22日，在慈濟岡山園區、高雄展覽館、高雄國際會議中心開設共8場次疫苗接種站，提供莫德納次世代疫苗接種服務，18歲以上只要與前一劑接種間隔滿三個月（84天）以上即可接種，現正開放線上預約中，尚有7500名額，請符合接種資格者踴躍預約接種。欲接種者可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」https://vaccine.kcg.gov.tw 預約。