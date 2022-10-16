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鳳山虐狗案圓滿收場 動保處將狗帶離找到認養人

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
這隻黑狗疑似受虐，高雄市動保人員帶牠去檢查後，初步確認健康無大礙，已由動保處帶回照顧，並找到善心認養人。圖／讀者提供
這隻黑狗疑似受虐，高雄市動保人員帶牠去檢查後，初步確認健康無大礙，已由動保處帶回照顧，並找到善心認養人。圖／讀者提供

網友控訴高雄鳳山有粗暴男飼主將狗前腳拉起，再往空中丟摔，狗在空中翻一圈後落地，還說虐狗行為不是第一次，之前也看過飼主爆打狗。網友除在社群踢爆，也向市議員林于凱反映。逢選舉敏感時機，市長陳其邁也相當關注此案處理進度，最新消息是，這隻黑狗已由動保處人員帶回，經獸醫檢查沒受傷，已找到認養人。

高雄鳳山區某住戶將一隻黑狗養在自家陽台，有鄰居指控，只要狗發出叫聲就會引來一頓暴打，曾向里長反映，但似乎只是導致狗狗被打得更嚴重；9日晚間，鄰居直擊黑狗疑似因為下雨而吠叫，又遭來一陣毒打，甚至還直接把狗隻高高舉起摔下。鄰居見狀憂心狗會受傷，立刻報警、撥打1999，也將過程、影片放上網，要讓社會公評。

林于凱在臉書發文討論此事，他說，能理解地方動保人力不足困境，但究竟要到什麼程度才會被認定是違反動保法第5條「騷擾、虐待或傷害動物？」依法，動保處只要認定有傷害之虞，就可以直接沒入（收）動物，法規賦予執法權限，希望公務員別太自我設限。林還說，無法認同生命被這樣對待，狗沒辦法選擇主人，也沒辦法選擇離開，只能對著主人搖尾巴，然後可能三不五時又要被打，「如果動保處不能處理，還是我們自己來處理吧！」

林于凱發文也引來市長陳其邁關注，陳今天上午打電話給林于凱，允諾市府一定會處理。高雄市動保處同仁昨天已帶狗做檢查，初步確認沒有大礙，原飼主也願意放棄飼養，動保處人員今天將黑狗帶走，已媒合到一名善心認養人，近日會辦理認養手續。

高雄市動保處指出，10月14日接獲民眾於爆料公社臉書刊登疑似虐待動物一事，動保處接獲通報即啟動調查機制，動保處接獲通報即派動物保護檢查員現場查核，也依據里長及陳情人證詞進行蒐證，如涉及虐待動物，將加重處罰。

動保處長葉坤松說，呼籲動物飼主對管教訓練或與動物玩耍時，不要有勉強動物或過於激烈動作，否則可能導致動物受驚嚇、受傷，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，也可依規定沒入動物。

林于凱 陳其邁 高雄市 動保法 虐狗 獸醫

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