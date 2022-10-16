高雄站東路10月29日中午通車 28日晚上10時起封路施工

高雄站東路將於10月29日中午開放通車，未來站區的站東路、站西路兩側各設置三車道，採配對單行方式運作。交通局表示，為配合站區動線調整，10月28日晚上10時至隔天中午12時，將封閉站區南北兩側路口（建國路／中山路口、九如路／博愛路口）施工。

副市長林欽榮表示，高雄車站即將迎來再一次的轉變，原貫通南北兩側的中博高架橋，在去年拆除後，改由站西路提供串接南北兩側交通的服務；經鐵道局南工處1年8個月的施工，將在10月29日開放站東路通車。站東路目前工程進度達98%接近完工，下周將完成路面AC層鋪築。

未來站區的站東路、站西路為單行道，由中山路／建國路往北方向車輛，將行駛站東路北上。由博愛路／九如路方向往南車輛，則行駛站西路南下。車站也將同步於站東路、站西路兩側設置臨停接送區，未來進出車站的旅客將更加方便。

林欽榮表示，高雄車站站區交通順暢及工程如期完工均是市民關心議題，市府多次與鐵道局召開會議協調站區道路設計，追蹤站東路工程進度、提供協助。本次施工採最小影響之方式進行施工切換。

交通局表示，本次站區道路切換工程，鐵道局需封閉站區南北兩側路口施工，施工期間將封閉站區北側博愛路（熱河街-九如路）、九如路(大連街-重慶街)，南側中山路(建國路-河南路)、建國路(林森路-同愛街)等路段刨鋪施工。提醒原利用中山路、博愛路往來的車輛，改道至中華、民族、自由復興、自立等南北向替代道路通行，往來東西向之車輛，則請改道行駛七賢路、十全路等路段通行。