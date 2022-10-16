檸檬價格創30年來最平穩 屏縣九如農會打造九如品牌

屏東縣九如鄉以檸檬聞名，鄉內檸檬種植面積約300公頃，占在屏東縣三分之一，九如農會總幹事龔泰文說，檸檬主要產季集中6到9月，避免量多價跌，農會啟動保價收購，保障每公斤60元，收購來榨汁作為加工用，今年更打造「九如檸檬」品牌商標，保障農民收益，檸檬今年價格也創下30年來最平穩。

龔泰文說，農會從2020年檸檬超低價， 產地價一台斤跌到5元，啟動收購去化500公噸，去年檸檬7月價格低迷，農會將九如鄉檸檬建立品牌配送至全國農漁會賣場行銷及五大拍賣市場，打出九如鄉檸檬鮮果品牌且大受市場歡迎。

龔泰文說，今年起檸檬配銷全國平均價在每公斤40元以上，創下檸檬價格紀錄。屏北地區有機檸檬園大多跟農會簽約保障價格每台斤60元，收購榨汁作加工用，生鮮超市直銷百分百常溫保存，原汁檸檬汁是全國首創技術。

龔泰文表示，行銷檸檬，將檸檬製成多樣化產品，包含檸檬枇杷膏、檸檬純素葡萄糖胺、檸檬黑糖膏、檸檬錠、檸檬冰淇淋、檸檬霜淇淋等商品。