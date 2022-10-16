運動i台灣2.0 澎湖親子律動嘉年華溫馨同樂
「運動i台灣2.0」澎湖親子律動嘉年華活動，近500名大人與小孩一起運動，增進親子情誼，縣長賴峰偉期許運動向下扎根，未來會持續擴大辦理，讓更多親子同場運動。
「運動i台灣2.0」澎湖親子律動嘉年華活動，今天在澎湖多功能綜合體育館展開，賴峰偉、議長劉陳昭玲與體育會理事長張偉男等人與在場近500名親子一起律動，場面溫馨。
澎湖體育會親子律動嘉年華活動安排有親子帶動跳、泰山舞曲、熱身律動、巨大龍球飛天趣、骰子球傳傳樂、烏龜賽跑、蘋果超人、毛毛蟲大車拼、爆破氣球等趣味競賽，每對親子都玩得非常開心。
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