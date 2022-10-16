雄影映修復版《八百壯士》 愛河旁重現四行倉庫保衛戰

「2022高雄電影節」即日起至10月30日舉行，高雄市文化局表示，響應10月27日「 世界影音遺產日 」，國家電影及視聽文化中心與高雄市電影館，以活動喚起國人正視影音資料保存的重要性，將在愛之船仁愛站旁草坪區戶外放映數位修復版《八百壯士》，愛河也是當年的拍攝場地之一。

高雄市電影館表示，《八百壯士》數位修復版戶外放映會很有意義，在1976年，高雄的愛河畔曾是電影《八百壯士》取景地，2022年則邀請影迷坐上回憶太空船一起重溫時代鉅作。

近50年前，就是在高雄的愛河畔，《八百壯士》電影重現「四行倉庫保衛戰」場景下的人情動盪，更網羅重要演員參演。藉著影音修復技術，此片得以數位修復重現。

《八百壯士》是以四行倉庫保衛戰為題材，敘述民國26年8月在上海中日「八一三」之役，國民革命軍八十八師五二四團謝晉元團長率領八百壯士，固守四行倉庫英勇殺敵的故事。

片中許多場景皆於高雄拍攝，包括七賢國中體育館作為四行倉庫，將愛河當作蘇州河等。影片還榮獲第22屆(1976年)亞洲影展最佳影片獎、亞洲影展最佳女主角獎(林青霞)、亞洲影展金皇冠盾牌最佳演員特別獎(徐楓)、第13屆金馬獎最具發揚民族精神特別獎。

老影迷說，還記得當年看八百壯士電影時，林青霞揹著國旗游過河、還有軍人保家衛國的情景，真是讓人讓淚盈眶。

●《 八百壯士 》數位修復版戶外放映會

1976 年高雄的愛河畔曾是電影《 八百壯士 》取景地 ，2022 年邀請影迷坐上回憶太空船一起重溫時代鉅作。

活動時間：10月28日周五晚上6時30分

活動地點：高雄市愛之船仁愛站旁草坪區（高雄市鹽埕區河西路150號、近高雄市電影館）

活動方式：10月1日起於電影館開放免費索票，當日亦開放現場候補入座，額滿為止。

特別嘉賓：《 八百壯士 》攝影師林文錦