快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄影映修復版《八百壯士》 愛河旁重現四行倉庫保衛戰

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
電影《八百壯士》。圖／高雄市文化局提供
電影《八百壯士》。圖／高雄市文化局提供

「2022高雄電影節」即日起至10月30日舉行，高雄市文化局表示，響應10月27日「 世界影音遺產日 」，國家電影及視聽文化中心與高雄市電影館，以活動喚起國人正視影音資料保存的重要性，將在愛之船仁愛站旁草坪區戶外放映數位修復版《八百壯士》，愛河也是當年的拍攝場地之一。

高雄市電影館表示，《八百壯士》數位修復版戶外放映會很有意義，在1976年，高雄的愛河畔曾是電影《八百壯士》取景地，2022年則邀請影迷坐上回憶太空船一起重溫時代鉅作。

近50年前，就是在高雄的愛河畔，《八百壯士》電影重現「四行倉庫保衛戰」場景下的人情動盪，更網羅重要演員參演。藉著影音修復技術，此片得以數位修復重現。

《八百壯士》是以四行倉庫保衛戰為題材，敘述民國26年8月在上海中日「八一三」之役，國民革命軍八十八師五二四團謝晉元團長率領八百壯士，固守四行倉庫英勇殺敵的故事。

片中許多場景皆於高雄拍攝，包括七賢國中體育館作為四行倉庫，將愛河當作蘇州河等。影片還榮獲第22屆(1976年)亞洲影展最佳影片獎、亞洲影展最佳女主角獎(林青霞)、亞洲影展金皇冠盾牌最佳演員特別獎(徐楓)、第13屆金馬獎最具發揚民族精神特別獎。

老影迷說，還記得當年看八百壯士電影時，林青霞揹著國旗游過河、還有軍人保家衛國的情景，真是讓人讓淚盈眶。

●《 八百壯士 》數位修復版戶外放映會

1976 年高雄的愛河畔曾是電影《 八百壯士 》取景地 ，2022 年邀請影迷坐上回憶太空船一起重溫時代鉅作。

活動時間：10月28日周五晚上6時30分

活動地點：高雄市愛之船仁愛站旁草坪區（高雄市鹽埕區河西路150號、近高雄市電影館）

活動方式：10月1日起於電影館開放免費索票，當日亦開放現場候補入座，額滿為止。

特別嘉賓：《 八百壯士 》攝影師林文錦

電影 愛河

延伸閱讀

愛河畔闢道路多棵樹遭斷頭 護樹團體籲停工救千坪綠地

瓊瑤露面吐昔日「可園」恩怨已放下 曝林青霞要寫小說

杜汶澤秀愛妻比基尼辣照 狂吸8萬讚 「好像林青霞」

高雄愛河熱氣球延期場登場 明天起至10月2日開放售票

相關新聞

雄影映修復版《八百壯士》 愛河旁重現四行倉庫保衛戰

「2022高雄電影節」即日起至10月30日舉行，高雄市文化局表示，響應10月27日「 世界影音遺產日 」，國家電影及視聽...

打造銀髮宜居環境 金門社福協會辦手作及健康促進活動

高齡化問題成民眾關注焦點，金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，從上月開始至本周結束共辦10場次，總參與人...

高雄野營活動規模爭第一 市長陳其邁今將參與

高雄市政府觀光局聯手時尚雜誌GQ舉辦的「2022高雄城市野營」15日於衛武營戶外草地登場，包括15輛露營車展示、裝備及美...

金門坑道音樂節 中西合璧動人心弦

金門坑道音樂節昨天起一連兩天在翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷跨海來欣賞深具戰地特色的音樂會，兩天共演出7場次，每場次200...

愛河畔要闢新路 護樹團體抗議

高雄市政府因應大順商圈及輕軌復工，為舒緩車潮，在愛河畔新闢道路，引起護樹團體拉布條抗議，認為將導致上千坪綠地消失，限縮市...

半島歌謠祭 古城走秀伴民謠

2022半島歌謠祭本月12日起連5天，在屏東縣恆春鎮北門廣場登場，重頭戲「民謠時尚秀」昨晚登場，國際時尚設計師Danie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。