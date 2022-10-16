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颱風尼莎影響墾丁海域封閉 東琉線16日正常行駛

中央社／ 屏東縣16日電

颱風尼莎靠近，中央氣象局已發布海上颱風警報，墾丁部分海域已封閉禁止進入；往返屏東小琉球的航線則宣布今天正常行駛。

根據中央氣象局網站，颱風尼莎今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度前進。恆春半島今天上午天氣不穩定，有時陽光微露，時而飄雨。

墾丁國家公園管理處副處長許書國告訴中央社記者，因海上颱風警報發布，南灣、船帆石、大灣等沙灘已放上「颱風警報管制期間，沙灘已封閉」的告示牌，禁止遊客進入。

另外，往返屏東離島小琉球的船公司則宣布今天航班正常行駛，如有任何即時訊息將會另行公布。

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