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打造銀髮宜居環境 金門社福協會辦手作及健康促進活動

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供

高齡化問題成民眾關注焦點，金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，從上月開始至本周結束共辦10場次，總參與人次突破300人，獲廣大迴響，盼藉此讓長者們走出家門，活躍社區氣氛，最重要是避免失能及失智情形。

金門社福協會指出，在地多數青壯年人口皆外流出外找工作，以至於金門人口逐漸老化，出現老人照顧老人的情形，因此辦理「111年飛耀銀髮~老人福利舒壓及健康促進活動計畫」。

計畫共辦理10場次，每場參與人數30人，總參與人數達300人次，課程活動款由金門縣公益彩券盈餘分配基金補助，以及社會福利協會自籌辦理。

計畫透過公私協力方式，走進社區，關懷及照護在地長者，活動邀請外聘專業手作講師帶領社區長者手作課程及健康促進課程，以提升社區長者退休後安養活動的多元性，更使長者透過參與互動，達到健康促進及延緩失能的目的，更讓社區老人快樂學習、教學相長，促進身心靈健康。

金門社福協會說明，活動有兩大主題，分為「手作培力課程」4場及「健康促進課程」6場，共10個場次。手作培力課程主題為「唇上色彩-天然蜂蠟口紅DIY」以及「左手香膏DIY」，皆由講師翁嘉歆主講。口紅DIY課程使用金門金盤山精煉蜂蠟，不添加任何有害化學藥劑，100%蜂蠟成分，讓社區長者做的開心，也刺激大腦活化、減緩失智。

健康促進課程講師則為在地專業健身教練胡崢嶸，親自傳授正確運動姿勢與觀念及基礎肌力訓練，讓社區長輩們活絡筋骨、強身健體的同時，還能學習更多運動觀念與知識，透過課程培養運動習慣、保健身體，促進長者走出家門，活躍社區內氣氛，豐富退休生活。

金門縣政府社會處長董燊表示，希望藉由長者外出參與各項活動，增進鄰里間互動及情誼，發揮互助精神，並落實活到老學到老的正能量精神，活動及學習都能達到延緩失能及失智，落實政府在地老化政策目標。

金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供
金門縣社會福利協會近期舉辦一連串舒壓及健康促進活動，吸引大批長者民眾參與。圖／金門縣社會福利協會提供

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