高雄野營活動規模爭第一 市長陳其邁今將參與

高雄市政府觀光局聯手時尚雜誌GQ舉辦的「2022高雄城市野營」15日於衛武營戶外草地登場，包括15輛露營車展示、裝備及美食市集，集結各式戶外生活指南與品牌美食，吸引超過3萬人在衛武營草地上野餐、聽音樂。高雄市長陳其邁今天也將現場與民眾一起體驗戶外野營生活。

觀光局局長周玲妏表示，高雄城市野營打造出全台第一大的城市野營營地，活動現場有超過20個豐富風格營帳與露營車展示，絕對會燃起消費者的outdoor魂，現場示範教學所有戶外烹飪所需的器材與技術，還有民眾報名爆滿的10風格主題露營包廂，野營市集從裝備到美食攤位超過40個，是全台第一最高數量的大型城市野營活動，更是全台第一次展開兩天從早到晚的野營活動。

另外，活動舞台表演從下午1點半開始，許多粉絲前一天就開始到現場探勘場地，早上不到8點，就到現場用小椅子排隊，只為搶到最好的位子，聽到自己最喜歡的歌手、樂團演唱。開場由民謠雙主唱樂團「Crispy脆樂團」展開，文青界的音樂領袖Tizzy Bac齊聚了高雄的Tizzy粉。近年備受喜愛的小男孩樂團熱力表演嗨翻現場樂迷，接著深受年輕人喜愛的魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛及鼓鼓 呂思緯陸續登場，最後由多元風格及電子曲風的國語作業簿及iceball冰球樂團壓軸。

觀光局預告，今天卡司更加精彩，有打倒三明治、淺提、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年 火星Ｍars，預計將再度引爆高雄活動人潮。