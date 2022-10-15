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影／夏川里美半島歌謠祭動人開唱 古城化身時尚伸展台

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2022半島歌謠祭登場，日本心靈歌姬夏川里美帶來8首台日歌曲，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花，動人的療癒歌聲，觀眾如癡如醉。記者潘欣中／攝影
2022半島歌謠祭登場，日本心靈歌姬夏川里美帶來8首台日歌曲，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花，動人的療癒歌聲，觀眾如癡如醉。記者潘欣中／攝影

2022半島歌謠祭12日起接連5天在屏東縣恆春鎮北門廣場登場，重頭戲時尚服裝走秀今晚登場，國際時尚設計師Daniel Wong和名舞蹈老師kimico合作，帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台；接著日本心靈歌姬夏川里美帶來8首台日歌曲，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花，動人的療癒歌聲，觀眾如癡如醉。

縣長潘孟安說，恆春民謠多年來從學校、協會到在地音樂人串聯札根，曾創下千人傳唱金氏世界紀錄、跨界編創「半島風聲相放伴」音樂劇、與台北愛樂管弦樂團共譜交響曲，透過歌謠祭唱出傳統民謠新風貌；今年持續在新與舊融合中激盪音樂火花，與時尚設計師合作並邀夏川里美與傳藝師同台演出，見證恆春民謠不但是重要文化資產，更可以文化輸出，走向世界音樂，成為屏東的驕傲。

以恆春民謠為基底並融合世界音樂、戲劇舞蹈的半島歌謠祭為期5天，今晚登場的時尚走秀掀起高潮，以電影「海角七號」走紅的藝人范逸臣，與在地兒童開場演出耳熟能詳的歡樂歌謠，接著以海洋、風、島嶼面向規畫的「島嶼狂想曲」時尚秀上場，45位模特兒身穿洋溢半島風情的服裝，伴著民謠改編的音樂和流行組曲登上古城走秀，觀眾驚叫聲此起波落。

曾多次來台演出的日本沖繩女歌手夏川里美，這次是首度到屏東參與台日音樂交流，得知恆春半島和沖繩生活文化背景相似，她與音樂製作人挑選適合的曲風及曲目，包括最受歡迎的「淚光閃閃」和「花」、「愛喲、愛喲」等膾炙人口歌曲，還以國語演唱高山青，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花和四季春；她說，受阻於疫情，已3年沒來台灣，國境解封後來台參與交流，感受台灣歌謠之美和歌迷的熱情，格外開心。

2022半島歌謠祭登場，日本心靈歌姬夏川里美帶來8首台日歌曲，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花，動人的療癒歌聲，觀眾如癡如醉。記者潘欣中／攝影
2022半島歌謠祭登場，日本心靈歌姬夏川里美帶來8首台日歌曲，最後與民謠傳藝師合唱雨夜花，動人的療癒歌聲，觀眾如癡如醉。記者潘欣中／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚登場，國際時尚設計師Daniel Wong和舞蹈老師kimico合作，帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚登場，國際時尚設計師Daniel Wong和舞蹈老師kimico合作，帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，縣長潘孟安和日本女歌手夏川里美也登上城牆向民眾致意。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，縣長潘孟安和日本女歌手夏川里美也登上城牆向民眾致意。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影
2022半島歌謠祭重頭戲時尚走秀今晚在恆春北門廣場登場，國際時尚設計師Daniel Wong。帶領45位專業、素人模特兒登上古城牆走秀，在彩色投影燈照射下，斑駁古城瞬間變身華麗伸展台。記者劉學聖／攝影

恆春 屏東縣

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