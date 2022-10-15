金門老兵召集令活動開跑 軍醫團打響第一炮

金門老兵召集令今年進入第5年，回金完成任務申領專屬紀念品的活動今天開跑，當年在國軍花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位服務的老兵和眷屬，打響回金第一炮。

金門縣觀光處發布新聞表示，一早就有老兵到尚義機場服務櫃台報到，即便不同梯，彼此仍如多年未見的故友重逢，開懷暢聊打招呼，宛如新兵入伍報到場面重現，熱鬧非凡，也為年度壓軸旅遊活動開紅盤。

首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬共87人，分別從台灣各縣市趕到金門集結。當年他們分別在花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位行醫，在醫療資源匱乏的年代，肩負金門醫療保健重任，貢獻卓著，今天又率先以盛大陣容報到，力挺老兵召集令活動，令人感動。

金門觀光處長丁健剛表示，縣府在台灣各地老兵社團活動推介「老兵召集令」獲得回響，也促成包括今天軍醫老兵揪團重返英雄島，陸續還有外島兵俱樂部、六三八金砲兵、金西師、金東師、南雄師、大膽守備隊等，都紛紛傳來揪團返金參與活動的計畫。

丁健剛說，縣府歡迎更多老兵回到他們心目中的第二故鄉重遊敘舊，找回滿滿的回憶，也感謝老兵持續熱愛金門這塊土地。

觀光處指出，縣府推出回金完成任務申領專屬紀念品的活動，有「就是邀再來」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」，並暫定12月4日辦理「金門大橋行軍」。比照歷年提供富有紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和精美紀念品，還有近250家特約店家提供優惠，一起盛情歡迎老兵。

觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文、身分證件及活動期間來金機票，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品：專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟和「金門草綠服記憶」繪本等，活動到12月15日。