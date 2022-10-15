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文化結合觀光創雙贏 金門四季走讀後浦小鎮

中央社／ 金門縣15日電

金門文化局「四季走讀」系列活動，今年第3場「賞秋」今天在後浦小鎮登場，上下午各1場，240個名額秒殺；文化局盼業者包裝後續旅遊行程，讓文化結合觀光，創造雙贏。

文化局發布新聞稿表示，賞秋活動在總兵署前集合，文化局長許績鑫和金城鎮長李誠智到現場歡迎。許績鑫表示，總兵署是他的祖先許獬的讀書場所，後浦小鎮到處充滿文化古蹟，讓人流連忘返。李誠智也以地主身分熱誠歡迎民眾重新認識自己的家鄉。

走讀活動分成6組進行，邀請在地知名文史工作者和解說員覽導，其中黃振良是才出爐的第7屆金門文化獎得主，其他講員有陳炳容、陳成基、楊世榮、李俊昇和胡震彬。6名講師各帶一小組沿途講解古蹟、歷史建築和無形資產。

其中，古蹟部分有清金門鎮總兵署、邱良功古厝、將軍第、金門朱子祠、奎閣、陳詩吟洋樓、邱良功母節孝坊；歷史建築為靈濟古寺、模範街、基督教會堂、武廟、陳氏大宗祠等，還有1個無形資產「四月十二迎城隍」。

許績鑫表示，後浦有說不完的過往傳奇，閩南文化、僑鄉文化及戰地文化的時代縮影；透過活動與文史資產結合，帶著鄉親走出戶外、讀出家鄉原始風貌，不僅重拾遺忘的記憶，也找回文化認同。文化局期待觀光產業夥伴包裝後續旅遊行程，讓文化結合觀光，創造雙贏。

文化局 金門 歷史建築

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