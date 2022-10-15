塔山電廠點亮金門自行車活動登場 600位民眾熱情參與

台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，吸引約600多名鄉親熱情參與，活動路線遍及金沙知名景點，共騎乘22公里，不少車友更是組隊來參加，民眾都說，可以用騎自行車的方式接觸大自然，近距離體會金門自然生態、文化之美，真的很棒。

由塔山發電廠主辦「活力塔山 點亮金門」自行車活動已邁向第7年，今日活動再度登場，民眾參與踴躍，有人早早就到會場熱身，活動由新到任的塔山電廠長楊清煌主持，並在金寧中小學寧鼓隊及烈嶼國中舞獅陣的表演揭開序幕。

包括台電發電處鄭天德處長、台電金門區營業處長黃甘杏、金門縣府秘書長陳祥麟、縣議員李應文等人都到場為鄉親加油。

今年雖受新冠肺炎疫情影響，但鄉親們仍踴躍參與，活動路線共22公里，途經台電太陽光電園區、洋山淨水廠、洋山海堤、述美國小、官澳海堤、官澳風獅爺、后扁風機、碧山睿友學校、陽瞿老街及金沙水庫等金沙鎮特色景點。