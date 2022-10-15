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塔山電廠點亮金門自行車活動登場 600位民眾熱情參與

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，參與民眾陸續出發。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，參與民眾陸續出發。圖／塔山電廠提供

台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，吸引約600多名鄉親熱情參與，活動路線遍及金沙知名景點，共騎乘22公里，不少車友更是組隊來參加，民眾都說，可以用騎自行車的方式接觸大自然，近距離體會金門自然生態、文化之美，真的很棒。

由塔山發電廠主辦「活力塔山 點亮金門」自行車活動已邁向第7年，今日活動再度登場，民眾參與踴躍，有人早早就到會場熱身，活動由新到任的塔山電廠長楊清煌主持，並在金寧中小學寧鼓隊及烈嶼國中舞獅陣的表演揭開序幕。

包括台電發電處鄭天德處長、台電金門區營業處長黃甘杏、金門縣府秘書長陳祥麟、縣議員李應文等人都到場為鄉親加油。

今年雖受新冠肺炎疫情影響，但鄉親們仍踴躍參與，活動路線共22公里，途經台電太陽光電園區、洋山淨水廠、洋山海堤、述美國小、官澳海堤、官澳風獅爺、后扁風機、碧山睿友學校、陽瞿老街及金沙水庫等金沙鎮特色景點。

楊清煌表示，金沙鎮是金門一個有文化底蘊的小鎮，擁有金門最多尊石獅，造型各異、風采獨具，為金沙鎮珍貴的代表性文化資產，塔山電廠希望藉此活動讓參與人員了解台電公司在金沙地區建置的再生能源，包括太陽能及風力發電。

台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，活動還邀請碧山樂團來表演，頗受好評。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，活動還邀請碧山樂團來表演，頗受好評。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，行前大家進行熱身。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天在金門文化園區舉辦騎自行車活動，行前大家進行熱身。圖／塔山電廠提供

金門 台電 自行車

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