澎湖菊島盃跆拳道與桌球賽登場 競爭激烈
澎湖「菊島盃全國跆拳道錦標賽」與「菊島觀光盃」全國桌球錦標賽，今天在澎湖多功能綜合體育館展開，新建的體育館同時進行2項全國賽事，競爭精彩激烈。
澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲鼓勵來自本島各縣市參賽選手，相互切磋技能，發揮運動家精神，全力以赴、創造佳績。
澎湖縣政府教育處表示，「菊島盃全國跆拳道錦標賽」今天在澎湖多功能體育館展開，來自台北、台中、台南、嘉義、桃園、基隆、雲林和澎湖共8個縣市55隊220名國中小、高中生組隊參加，分別進行品勢個人，對練個人、雙人品勢、團體品勢及個人旋風腿等比賽項目。
「菊島觀光盃」全國桌球錦標賽，也同步展開，8縣市42隊332名男女選手參加，比賽分有長青、青壯與社會等男、女子個人與團體比賽，賽事將進行至17日。
澎湖縣政府表示，澎湖今天還有社區全民運動趣味競賽展開及澎湖白沙多功能體育館揭牌活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言