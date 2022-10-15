屏東腦麻照護中心資金缺口 盼募款餐會助籌建

屏東縣磐石社會福利事業基金會籌建腦性麻痺者全日照護中心，受到物價飛漲影響，出現逾7000萬元資金缺口，恐面臨蓋到一半就停工困境，今天舉辦公益募款餐會，號召在地力量響應。

位於屏東縣里港鄉腦性麻痺者全日照護中心，取名為「飛揚天使莊園」，自2010年開始募款籌建，打造住宿型照護空間，要讓96名腦性麻痺者入住，營造健康、安全、專業、環保、可終老的安養環境，幫助主要照顧者獲得喘息機會。

屏東縣磐石社會福利事業基金會理事長張國寶告訴中央社記者，原本預計斥資新台幣1億2000萬元，未料近年歷經物價飛漲，建築材料成本追加逼近1億9000萬元，出現逾7000萬元的資金缺口，恐面臨蓋到一半就停工的困境。

張國寶表示，今天在屏東的募款餐會席開50桌，12月10日另在高雄巨蛋舉辦募款餐會，期能募集社會善心，讓腦性麻痺者早日有個遮風避雨的家。