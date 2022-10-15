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屏東馬明天起跑！3路段交管、空品良好將降成普通
2022屏東馬拉松明天起跑，將有4千餘名跑者與會。為使賽事順利進行，屏東警方將於3處路段實施封閉管制，因東北季風增強等因素影響，屏東位於下風處，汙染物易累積，明天空氣品質指標將由良好等級轉為普通。
今年屏東馬被指為慢跑輕旅遊運動會，從屏東縣民公園起跑後，賽程經過高人氣的屏菸1936文化基地等地，被形容成用雙腳發現屏東新氣象。
為使賽事順利進行，屏東警分局將於台糖街─台糖圓環、工業六路與和生路一段口，以及工業四路與工業三路口等3處，實施道路封閉管制，時間從凌晨4點至下午1點。
受東北季風增強等因素影響，屏東市區明午降雨機率約30％，因位於下風處，汙染物易累積，高屏空品區從「良好」等級降為「普通」等級。雖然疫情趨緩，但主辦單位仍提醒參賽選手，活動現場內外需全程配戴，會場內除補充水分外，不得飲食。
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