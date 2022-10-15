影／金門坑道音樂節中西合璧激盪新火花 民眾直呼感動

2022年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出7場次，每場次200人，合計約有1400名聽眾到場欣賞，不少民眾聽完都直呼超感動，希望可以多辦幾場。

金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會， 今年坑道音樂節邀請藝術總監大提琴家張正傑、京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳佳容、小提琴大師蘇顯達、許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀等重量級演奏家一同演出，以音樂帶領聽眾一起沉澱與反思。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，今天的演出以人聲與音符的碰撞揭開序幕。由京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》、崑曲的《挑滑車》等，在戲曲中唱出西楚霸王項羽的心境。以弦樂重新編曲，跳脫以往的表演風格，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。

另外，次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。

張正傑也預告，為呼應朱陸豪的垓下歌，第2天特別邀請琵琶演奏家陳佳容演出琵琶名曲《十面埋伏》，以音樂詮釋楚漢相爭等著名歷史場面，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。

台北的陳小姐說，這場演出中西合璧真的很棒，她說，之前都是在圖片看到，首次親臨欣賞真的超感動，感動的很想哭。

首次來欣賞的高雄李小姐也說，這次好不容易搶到票，可以欣賞到演出，真的很開心，建議主辦單位可以多辦幾場，讓更多人一起來聆賞。