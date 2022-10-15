快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門坑道音樂節中西合璧激盪新火花 民眾直呼感動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
不少民眾都專程從台灣過來聆聽，並搶著跟張正傑合影。記者蔡家蓁／攝影
不少民眾都專程從台灣過來聆聽，並搶著跟張正傑合影。記者蔡家蓁／攝影

2022年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出7場次，每場次200人，合計約有1400名聽眾到場欣賞，不少民眾聽完都直呼超感動，希望可以多辦幾場。

金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會， 今年坑道音樂節邀請藝術總監大提琴家張正傑、京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳佳容、小提琴大師蘇顯達、許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀等重量級演奏家一同演出，以音樂帶領聽眾一起沉澱與反思。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，今天的演出以人聲與音符的碰撞揭開序幕。由京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》、崑曲的《挑滑車》等，在戲曲中唱出西楚霸王項羽的心境。以弦樂重新編曲，跳脫以往的表演風格，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。

另外，次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。

張正傑也預告，為呼應朱陸豪的垓下歌，第2天特別邀請琵琶演奏家陳佳容演出琵琶名曲《十面埋伏》，以音樂詮釋楚漢相爭等著名歷史場面，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。

台北的陳小姐說，這場演出中西合璧真的很棒，她說，之前都是在圖片看到，首次親臨欣賞真的超感動，感動的很想哭。

首次來欣賞的高雄李小姐也說，這次好不容易搶到票，可以欣賞到演出，真的很開心，建議主辦單位可以多辦幾場，讓更多人一起來聆賞。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌表示，近年來疫情、世界局勢，使人類面臨極大的挑戰，所以特地辦音樂會，以悠揚的音樂喚起希望、為世界祈福，透過柔軟、感性的音樂表演，推廣戰役史蹟保存、活化再利用的觀念，並期許一個更美好的未來。

京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。記者蔡家蓁／攝影
京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。記者蔡家蓁／攝影
2022年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
2022年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。記者蔡家蓁／攝影
次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。記者蔡家蓁／攝影
來自波蘭的CHRIS也說，這場音樂會讓他深受感動，超震撼的。記者蔡家蓁／攝影
來自波蘭的CHRIS也說，這場音樂會讓他深受感動，超震撼的。記者蔡家蓁／攝影

京劇 金門 音樂會

延伸閱讀

最高檢：金馬選舉決戰在台灣 查賄採區域聯合

「小三通」暫停2年半 陳玉珍：金門觀光產值蒸發至少66億多元

國境開放「金門小三通」卻沒消息 陳玉珍：是一國兩制嗎？

金門高粱災損嚴重農民欲哭無淚 縣府研擬合適補償辦法

相關新聞

高市府試辦…員工寵物友善日 帶毛孩來上班

少子化，現代人養毛小孩比養孩子多，但上班時乏人照顧，不少議員關切，呼籲正視。高市府昨在鳳山行政中心試辦員工寵物友善日，開...

屏東馬明天起跑！3路段交管、空品良好將降成普通

2022屏東馬拉松明天起跑，將有4千餘名跑者與會。為使賽事順利進行，屏東警方將於3處路段實施封閉管制，因東北季風增強等因...

影／金門坑道音樂節中西合璧激盪新火花 民眾直呼感動

2022年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出7場次...

愛河畔闢道路多棵樹遭斷頭 護樹團體籲停工救千坪綠地

因應高雄市大順商圈及輕軌復工，為舒緩人車潮，市府規畫在愛河河畔新闢新德路，藉此疏導周邊車流，此舉引起護樹團體不滿，認為此...

「跟山上不一樣！」北高雄家扶小朋友開心出遊香蕉碼頭

因疫情延宕5個月之久的北高雄家扶中心舉辦的「一日親子」活動今天終於順利登場，今早那瑪夏、桃源及茂林等地的扶助家庭成員搭遊...

屏東崁頂環保共融公園啟用 彷如踏進神奇夢幻童話世界

屏東縣推動1鄉鎮1全齡共融公園陸續啟用，肩負屏南垃圾焚化重任的崁頂焚化場位於崁頂鄉，以環保為主題的崁頂共融公園昨晚由縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。