「跟山上不一樣！」北高雄家扶小朋友開心出遊香蕉碼頭

因疫情延宕5個月之久的北高雄家扶中心舉辦的「一日親子」活動今天終於順利登場，今早那瑪夏、桃源及茂林等地的扶助家庭成員搭遊覽車下山，親子檔開心出遊香蕉碼頭，搭船深入認識高雄港，利用假日體驗海洋文化。

北高雄家扶中心原本計畫在5月舉辦親子活動，後來卻因疫情因素延期舉辦，考量受扶助家庭成員需要喘息與抒壓，疫情舒緩後再次計畫出遊計畫，共82人報名。

北高雄家扶中心主委薛仲銘及主任吳瑞華參與開幕式，在現場與家庭互動，盼透過活動讓親子關係更緊密，也可以開拓小朋友視野。北高家扶中心指出，此次與鼓山哨船頭社區發展協會合作規畫行程，偏鄉孩子多半第一次搭遊艇，大家都感到新鮮又有趣，透過專業導覽與解說，深入認識高雄港。

主委薛仲銘表示，高雄是海港城市，原鄉孩子卻不太有機會接觸海洋，這次搭船輕旅行，能讓孩子們認識海洋、體驗海洋文化，未來希望讓他們更加珍惜生態保育與海洋資源。