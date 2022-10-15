愛河畔闢道路多棵樹遭斷頭 護樹團體籲停工救千坪綠地

因應高雄市大順商圈及輕軌復工，為舒緩人車潮，市府規畫在愛河河畔新闢新德路，藉此疏導周邊車流，此舉引起護樹團體不滿，認為此舉導致上千坪綠地損失，也有多棵樹木遭粗暴挖斷，更質疑程序違法；對此市府新工處回應，程序並無不法，移樹工法若不妥將會向承包商究責。

森林城市協會理事長莊傑任認為，愛河之心周邊綠地樹木景觀，為高雄重要城市象徵，新德路開闢將不僅會造成多棵樹木遭破壞，還會損失1100坪的河畔綠地，且切斷市民原有到微笑公園一路散步、慢跑及騎單車的休憩空間。

生態保育暢銷作家楊吉壽質疑，市府開闢新德路，須砍樹移樹並未依規定召開高雄市有公有樹木修剪維護諮詢會，且未經審議就毀樹，手法粗暴，違反程序形同黑箱作業，應立即停工並依法究責。

對此，森林城市協會提出四點訴求，第一取消新德路道路開闢；第二維持愛河周邊綠地樹木景觀；第三未經樹木修剪維護諮詢會砍樹移樹應追究責任；第四違反高雄市修剪移植規範應懲處。

市府新工處指出，因應大順商圈帶來的車潮及人潮，及配合輕軌復工等配套規畫，109年龍德新路已將原先20米道路拓寬至26米，移轉大順路28%的車流；該道路目前已是拓寬極限，因此只能尋求開闢都市計畫道路進行改善，新闢道路為20米的新德路，可疏導龍德新路到博愛路20%至30%車流。

針對護樹團體質疑，市府未依規舉辦樹木修剪維護諮詢會審議砍樹移樹；新工處回應，大範圍區域植栽移植才需提報並召開諮詢會討論，相關新闢道路植栽移植並無相關規定，需提報該會討論。