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屏東崁頂環保共融公園啟用 彷如踏進神奇夢幻童話世界
屏東縣推動1鄉鎮1全齡共融公園陸續啟用，肩負屏南垃圾焚化重任的崁頂焚化場位於崁頂鄉，以環保為主題的崁頂共融公園昨晚由縣長潘孟安主持啟用儀式，擬人化的太陽、地球、月亮造型組合遊具，加上全台首座自行車動力噴泉、刺激趣味的雙軌滑索，吸睛的毛豆造型太陽能座椅點綴其中，初見的鄉民直呼彷如踏進神奇夢幻的童話世界。
發想設計的縣環保局說，園區以童話繪本的風格呈現，將太陽、地球、月亮擬人化，塑造可愛且容易親近的環保星球銀河系氛圍，有著太陽與月亮共同守護純淨地球的寓意，太陽內部有色彩豐富的攀爬天網供親子探險，地球入口設置了高低踩樁，星球之間以繩編網橋串聯象徵銀河，月亮則是專為學齡前孩童設計，提升幼兒在公共空間的遊戲安全性。
環保局說，園區中央的「愛的魔力自行車噴泉」，是藉由七彩自行車的動力驅動圓形廣場中央的噴泉，踩踏越快，噴泉越高，日間消暑也可增加親子互動，夜間燈光效果呈現浪漫風情，水採全回收循環使用；28公尺長的雙軌滑索有座椅型、握柄型，提供不同能力的人挑戰，象徵精神地標的「環保標章轉轉樂」，具寓教於樂的遊憩體驗。
「屏東沒有路 就自己走！」縣長潘孟安說，蓋公園不僅要求共融，還要一鄉一特色，落實兒童表意權讓孩子設計自己想要的公園，結合在地毛豆特產和節能LED燈具的毛豆造型太陽能座椅，象徵屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果；天然木製野趣設施及木屑、碎石鋪面，都是以環保為出發點的創意設施。勾勒出屏東特有品牌的DNA，美輪美奐公園老少皆宜、日夜皆可玩
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