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影／不捨老友悲願落空 磐石發求救訊號籲建腦麻庇護所

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
腦性麻痺親子樂園表演，李爸（右二後站立者）帶著22歲兒子搖沙鈴，父子相伴一生，他期盼能幫兒子找個遮風避雨的家。記者魏斌／攝影
腦性麻痺親子樂園表演，李爸（右二後站立者）帶著22歲兒子搖沙鈴，父子相伴一生，他期盼能幫兒子找個遮風避雨的家。記者魏斌／攝影

物價飛漲衝擊社福機構年度計畫，磐石社福基金會在屏東里港建造腦麻庇護所飛揚天使莊園，竟因物價、人工飆漲，出現7千餘萬元缺口。高雄腦麻服務協會理事長陳宇杉說，腦麻家庭有常人無法理解的故事，曾有腦性麻痺者不捨父母照顧重擔輕生，也曾有家長擔心腦麻子女無人照顧走上絕路，期盼社會大眾伸出援手，弭平缺口，助庇護所如期啟用。

磐石10年前提出飛揚天使莊園興建計畫，在里港覓得2200餘坪土地，預計興建3樓庇護所，總樓地板面積1100餘坪，可供96位腦性麻痺者入住。

陳宇杉說，高屏地區腦麻家庭苦等莊園啟用，但去年開工後受物價、人工飆漲拖累，原估費用從1.2億元一路漲到1.8億元，基金會耗時10年好不容易募得1億餘元，如今竟又出現7千餘萬元缺口。

去年開工的庇護莊園，如今仍是一片鋼筋水泥，為達成明年9月啟用目標，磐石今天在屏東舉行募款餐會，席開50桌，12月10日另將在高雄巨蛋舉辦募款餐會，期能募集社會善心，讓腦性麻痺者早日有個遮風避雨的家。

陳宇杉感性說，庇護莊園是前理事長許明助最大遺願，他女兒也是腦麻，但父女都已過世，許明助因女兒發願照顧腦麻者，遺憾庇護所無法在其生前完成。他接任理事長後聽過不少腦性麻痺家庭的故事，有的是子女不忍拖累父母輕生，有的是家長擔心過世後無人照顧子女，一起走向絕路，希望社會大眾伸出援手，讓腦性麻痺者家庭不再煩憂。

屏東中午餐會另安排腦麻親子樂團表演，一位60歲爸爸帶著22歲兒子上台搖沙鈴，兒子坐在輪椅上，爸爸站在輪椅後緊握著他的手，不斷隨旋律搖動雙手，李爸說，「跟兒子相伴一生，一點也不辛苦，但還是希望能幫他找個家，遮風避雨。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

磐石社福基金會在屏東里港建造腦麻庇護所飛揚天使莊園，耗時10年籌募經費竟因物價、人工飆漲，出現7千餘萬元缺口。圖／磐石提供
磐石社福基金會在屏東里港建造腦麻庇護所飛揚天使莊園，耗時10年籌募經費竟因物價、人工飆漲，出現7千餘萬元缺口。圖／磐石提供

腦性麻痺 屏東 兒子

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