影／台東「大武之心南迴驛」20日開幕 特色商家美食搶先看

台東縣政府打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」近期試營運，主建築以燈塔意象設計，類似金字塔特殊造型，藍天白雲、大海映襯相當吸睛，預計10月20日開幕，雖然不少店面尚在裝璜，仍吸引遊客熱情參訪，並順道到周邊大武漁港「1314號的藍」作品前打卡拍照。

不少從南迴進入台東的遊客，昨天都到「大武之心南迴驛」拍照、打卡，稱讚南迴驛的造型建築，在藍天白雲下拍照極美，站內除了小7、星巴克，也販賣許多台東農特產美食，但目前不少店面仍在裝潢，趕工迎接10月20日的開幕典禮。

台東縣農業處長許家豪表示，遊客開車走南迴從屏東楓港進入台東，沿路缺休憩點，8年前、前縣長黃健庭即規畫南迴驛工程，選定大武鄉尚武漁港旁後，縣長饒慶鈴上任後開發興建南迴驛，歷經2年興建，10月20日將啟用，近期試營運已成為東部最美休息站。

許家豪說，南迴驛以燈塔意象做設計，2層樓建物共560坪，1樓賣場內除有南迴第1家星巴克，並保留多數空間給台東在地商家，包括知名東河包子、連2年獲台北牛肉麵節冠軍的阿牛牛肉麵、台東原民美食「阿粨」粨發粨粽等。