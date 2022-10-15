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設交通靜寧區 鳳山五甲公園南側車輛減速慢行

中央社／ 高雄15日電
圖為交通寧靜區標語示意圖，非新聞當事地區。報系資料照
圖為交通寧靜區標語示意圖，非新聞當事地區。報系資料照

高雄市五甲公園南側及前鎮河所圍的天然囊底型社區，為提高行人穿越路口安全，交通局規劃「交通寧靜區」，區內各路口劃設「速限30」地面標字，提醒車輛放慢車速，當心行人。

交通局今天新聞稿表示，五甲公園南側「交通寧靜區」劃定範圍，包括三誠路以西、福誠一街以北、凱興街以東、五甲公園以南所圍範圍。透過標誌、標線的調整，在社區進入端增設黃底黑字減速慢行警示牌面，並於行人頻繁穿越的公園沿街路口劃設醒目的綠底行人穿越道線，以提高行人穿越路口安全性，區內各路口劃設「速限30」地面標字。

交通局說明，福誠高中旁社區，北有占地4.7公頃的五甲公園、西側為前鎮河所圍天然囊底型社區，區內道路路寬多為6至12公尺寬，區內人口也持續成長，相當適合規劃為交通寧靜區。

交通局交通工程科說明，「交通寧靜區」概念源自歐洲荷蘭，主要目的是對社區道路透過減速等交通管制措施，以改變汽機車駕駛人行為，降低車速、提升行車安全，創造優質、舒適社區環境。

交通局也呼籲，附近媽祖港橋改建施工期間，提醒用路人提早出門並提前改道，行經五甲公園南側社區車輛依速限減速慢行，停讓行人優先通行。

慢行 荷蘭

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