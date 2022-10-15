2022台灣設計展揚名國際 高市青年局搶先奪3大獎

高雄市政府青年局策畫的「青春雙展區」是2022台灣設計展亮點之一，設計展還沒落幕，便傳來在國際舞台獲獎消息，讓青年局團隊備受鼓舞。

青年局拿下3座國際大獎包含在棧六庫的「青春限動YOUTH STORY」奪美國MUSE設計大獎－概念設計金獎，棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎，青春限動展區的「限動索引STORY INDEX」亦拿下美國MUSE設計大獎－室內設計銀獎。

青年局表示，此次青春雙展區由「瘋設計」作為共同策展與展場設計，展期中即履傳捷報佳績，讓台灣設計線上線下呈現一種異地共演型態，同步在高雄及國際舞台大放異彩。

2022台灣設計展總策展、副市長史哲說，2022台灣設計展是令人耳目一新的城市設計與設計展覽，策展團隊及參與者透過台灣設計構築夢想，設計台灣未來的模樣，從高雄港灣出發，讓世界看到高雄，看見台灣。

青年局長張以理說，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國謬思設計大獎，以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動，每年皆有許多設計作品角逐獎項。

瘋設計張慧菁總經理認為，參與「青春雙展區」，首要任務就是要將「青春」這個主題達到設計現代感，讓年輕人身歷多元宇宙的虛實空間裡，每個印入眼簾的畫面都是被設計出來的，棧六庫的「青春限動」與棧五庫的「不朽青春」2個展館在每次密集會議中，不斷長出不同類別、樣貌、產業的設計素材，2個展館（13個主題展區）互有串連，更以社群網站「限動」為策展核心，積極與民眾互動。