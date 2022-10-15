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高市府試辦…員工寵物友善日 帶毛孩來上班

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高市觀光局長周玲妏飼養的一對愛犬，昨也帶到場。記者王昭月／攝影
高市觀光局長周玲妏飼養的一對愛犬，昨也帶到場。記者王昭月／攝影

少子化，現代人養毛小孩比養孩子多，但上班時乏人照顧，不少議員關切，呼籲正視。高市府昨在鳳山行政中心試辦員工寵物友善日，開放員工帶毛小孩上班，放封時大家在一樓大草坪相見歡，市長陳其邁說，高市已成立友善動物委員會，全市將興建60處寵物公園，向最友善動物城市邁進。

高市府首辦「員工寵物友善日」，近20人響應。毛孩們不乏名貴品種，4個月大的貓咪「豆花」眼睛一藍一褐，是罕見異瞳貓。肥滋滋的「阿肥」體重不下6公斤，福態模樣可愛極了。

市府規畫2個放封時段，觀光局長周玲妏帶一對養了6年多的愛犬到場，笑說這對「狗兄妹」除了吃就是睡。水利局黃小姐養的13歲Q比，首次帶出門與大家打成一片，她說，寵物友善日很有意義，讓大家更關注寵物議題。瑪爾濟斯蘇西的主人指平日放蘇西獨自在家很不安心，只能透過監視器觀看。

市長陳其邁家裡養兩隻貓，包括選戰爆紅的陳小米，小米很黏人，睡覺前一定到身邊磨蹭，有時脾氣一來，貓爪一伸還會打人。

動保處表示，寵物友善日活動醞釀很久，市長考量有些員工不習慣與寵物相處或過敏，遲未付諸行動，這次小規模試水溫，視成效再擴大。

寵物 毛小孩 陳其邁

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