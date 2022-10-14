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影／金酒前進校園辦高粱酒調酒賽 首屆張鈺珊奪冠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司副總經理陳啟展表示，公司會持續努力推廣調酒文化，期望藉由調酒比賽激盪出的火花，讓金門高粱酒能夠融入更多年輕世代的文化中。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司副總經理陳啟展表示，公司會持續努力推廣調酒文化，期望藉由調酒比賽激盪出的火花，讓金門高粱酒能夠融入更多年輕世代的文化中。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司今天舉辦「港都盃第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽」，共有7位選手對決，最終由正修科大的學生張鈺珊，展現純熟、優雅技巧與專業風采，獲評審團肯定，一舉奪下首屆冠軍，並獲得3萬元獎金。

首次在金門舉辦的調酒比賽今天下午在金門大學楊肅斌演講廳舉行，包括縣府財政處長孫國智、金酒公司董事長黃怡凱、金門大學副校長洪集輝、中華民國國際調酒協會理事長郭朝坤、金酒總經理楊駕人、金門大學管理學院長葉子明都到場為選手打氣。

活動由2019亞洲盃花式調酒組冠軍郭仲維，以絢麗特技的花式調酒表演拉開序幕；2019韓國大邱啤酒節花式調酒組冠軍林其叡進行中場表演，為活動延續高潮，受到現場民眾熱烈歡呼。

此次初賽突破重圍入選決賽的6名選手，包括正修科大王怡晴、中華醫事科大陳安義、樹德科大顏翊如、嘉南藥理大學薄嘉寧、大葉大學郭宜靜、正修科大張鈺珊，與在地金門大學陳思羽進行冠軍爭奪戰。

賽事以58度金門高粱酒為指定酒款，結合國際知名的MONIN糖漿調製，調酒賽程以IBA國際標準來執行，最終正修科大郭植伶老師指導的張鈺珊以「東方佳栗」作品，一舉奪冠。評審說，這杯「東方佳栗」主題連結性強，口感平衡性佳且風味獨特，細細品嚐流露著芬芳馥郁的高粱香氣，淨醇柔順餘韻迷人。

金酒公司副總經理陳啟展表示，金酒公司會持續努力推廣調酒文化、舉辦調酒比賽與活動，期望藉由調酒比賽激盪出的火花，讓金門高粱酒能夠融入更多年輕世代的文化中，未來也會持續培育調酒人才，投入更多資源，帶領調酒師在國際上嶄露頭角。

第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽，冠軍－正修科技大學／張鈺珊；亞軍－大葉大學／郭宜靜；季軍－中華醫事科技大學／陳安儀；優選－正修科技大學／王怡晴、樹德科技大學／顏翊如、國立金門大學／陳思羽、嘉南藥理大學／薄嘉寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

港都盃第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽今天登場，評審現場就進行考評，競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影
港都盃第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽今天登場，評審現場就進行考評，競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影
縣府財政處長孫國智頒發獎盃與獎金給在調酒賽中，勇奪第一的正修科大學生張鈺珊。圖／金酒公司提供
縣府財政處長孫國智頒發獎盃與獎金給在調酒賽中，勇奪第一的正修科大學生張鈺珊。圖／金酒公司提供
第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽，最終由正修科大學生張鈺珊，以純熟、優雅技巧，一舉奪下首屆冠軍。記者蔡家蓁／攝影
第一屆金門高粱酒傳統調酒全國決賽，最終由正修科大學生張鈺珊，以純熟、優雅技巧，一舉奪下首屆冠軍。記者蔡家蓁／攝影

金門 大葉大學

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