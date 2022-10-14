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民怨爛路壓力爆棚 屏鵝公路即起分段刨鋪搶提前竣工

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏鵝公路種樹百里2.0工程因封路塞車、臨時路面顛簸不平，引發民怨。圖為蘇貞昌（右二）擔任縣長時發動認養植樹綠美化活動。取自三工處官網
屏鵝公路種樹百里2.0工程因封路塞車、臨時路面顛簸不平，引發民怨。圖為蘇貞昌（右二）擔任縣長時發動認養植樹綠美化活動。取自三工處官網

屏鵝公路種樹百里2.0工程暑假起施工，因封路塞車、臨時路面顛簸不平，引發民怨。交通部公路總局第三區養護工程處今天表示，全線管道挖埋進度已逾90%，後續規畫分4標41段進行路面刨鋪，其中，台1線高屏大橋及台26線海口附近部分路段已重新刨鋪完成，原預估明年1月中竣工目標應可提前達成。

種樹百里2.0工程分為纜線下地、桿線拔除及景觀優化等3大部分，三工處處長吳昭煌表示，全線4標有3標管道挖埋進度都逾98%，僅剩最後一哩路，最困難也最複雜的電力、電信佈纜穿線到家戶。

其中，第3標水底寮至楓港高架段，因避開暑假出遊尖峰延後施工，管道挖埋進度逾八成，已趕工推進。此外，台1線屏東市國仁醫院至麟洛交流道，因平日交通流量大，也避開暑假尖峰施工，目前也全力趕工中。

吳昭煌強調，一旦佈纜接線並拔除桿線後，全線4標即可分段開始刨鋪，目前規畫分成41段進行，其中，台1線高屏大橋及台26線海口附近部分路段已開始刨鋪，全線可於11月底至12月初陸續完成，至於加緊趕工中的屏東市國仁醫院至麟洛交流道路段，管道挖埋後將加強臨時舖面品質，佈纜後再全車道鋪築，預計將於12月25日完成。

對於施工一再引發負評，吳昭煌強調，臨時舖面造成民眾行車不便，施工單位一定虛心檢討改進。今年因逢選舉年，民怨爛路甚至譏諷「執政黨嫌票太多」也讓工程人員承受壓力，相關主管表示，公路總局年度預算多用在道路維護，不可能有機會進行百餘公里纜線下地景觀優化，行政院願意全力支持相當不易。

外界一再質疑施工期程規畫不當，相關主管指出，百餘公里一次施工，無論何時啟動一定有交通陣痛，「沒碰到暑假也會是寒假」，相信竣工後，屏鵝公路百里景觀應該有獲得重新評價的機會。

屏東 行政院

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