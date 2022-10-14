金門高粱災損嚴重農民欲哭無淚 縣府研擬合適補償辦法

金門連兩年遭逢嚴重旱災，今年度的雨情狀況雖較前兩年佳，總雨量有931毫米，目前正值高粱結穗期，但僅有零星的降雨，使得部分沒有灌溉水源的區域，已有旱情產生，金門縣長楊鎮浯今天下午特別前往旱情較為嚴重的區域視察，楊鎮浯表示，後續將請農政單位研擬合適的補助方案，協助農民度過難關。

楊鎮浯在今天下午特別前往金沙地區視察農情，陪同的人有副議長周子傑、縣農會理事長許玉昭、金沙鎮長吳有家、建設處長李有忠、農試所長楊慧明。

吳有家表示，今年度農作收成各地差異極大，有水源灌溉區域生長狀況良好，但部分區域災損嚴重，後續鄉鎮公所將全力配合縣府的天災應變，也希望受災農友可先行紀錄災損情形，以利後續作業。

周子傑則認為，要解決農民生產問題，根本之道還是要改善農業生產環境，未來應加強與農水署的合作，將水源問題解決。

許玉昭表示，依照現行農業天然災害的規定，將對部分實際有災損的農民造成不公，縣府應有另外的協助方案，幫助地區需要的農民。

楊鎮浯表示，有了前兩年旱情經驗，縣府已設置了相關旱害應變標準，針對主要農作播種期及抽穗期等生長等重要階段設置檢核點，如雨量、農作生長狀況不如預期，則啟動湖庫開放、高粱免前作、農業天然災害救助程序。而為因應乾旱對於金門農業生產的影響，這兩年共浚挖118處的農塘，約可增加28萬立方公尺的蓄水量，配合今年上半年度的降雨，使得旱災狀況不至於像前兩年那麼嚴重，後續也將請農政單位研擬合適的補助方案，實務上縣府團隊也會持續努力，解決金門整體農作需水問題。