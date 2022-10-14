2023南島族群婚禮情牽大武山 限量10對開放報名

第16屆南島族群婚禮由茂林國家風景區管理處結合轄區內排灣族及魯凱族部落辦理貴族傳統婚禮，每年由屏東縣瑪家、三地門、霧台，屏北三原鄉輪流主辦，明年2023年輪到三地門鄉公所主辦，名額限量10對，以報名順序確認錄取資格，額滿為止。

茂林國家風景區管理處處長柯建興說，南島族群婚禮遵循傳統展現排灣族傳統貴族婚禮，須經過神聖且莊重的傳統結婚儀式，除讓族人共同見證新人的誓約，也代表新人須共同對婚姻忠誠負責，近年來透過南島族群婚禮活動辦理及推廣，使屏北三鄉部落文化發展不只量能提升，在地產業也愈加豐富多元。

茂管處指出，為讓新人們及民眾更深度體驗排灣族族群文化，本屆規畫屏北三鄉原住民族文化體驗遊程，以視、聽、味、觸、嗅等五感作為遊程主軸，沉浸屏北三鄉的部落五感美學。

「2023 南島族群婚禮─情牽大武山系列活動」即日起開始報名，徵選依報名順序確認錄取至10對額滿為止。報名參加婚禮活動的新人可享二天一夜食宿、排灣族傳統服飾婚紗攝影以及新婚祝福禮等多項優惠，還可親身體驗「求婚」、「送別」、「抬花 轎及盪鞦韆」及「傳統下聘儀式」等排灣族族群貴族傳統婚禮文化。

茂管處歡迎熱愛原住民族群文化之新人報名參加，共度排灣族貴族婚禮饗宴， 欲知更多「2023 南島族群婚禮─情牽大武山系列活動」詳情，請上交通部觀光局茂林國家風景區管理處官方網站或撥打07-6871234 分機 249 洽活動承辦人。