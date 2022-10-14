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高市「雄健康3.0共照雲」啟動 吸引29萬人註冊入會

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」，發展AI人工智慧健康管家等服務，已吸引29萬人註冊入會。記者王昭月／攝影
高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」，發展AI人工智慧健康管家等服務，已吸引29萬人註冊入會。記者王昭月／攝影

高雄市政府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」，發展AI人工智慧健康管家等服務，已吸引29萬人註冊入會，共照雲能串連體健IOT（物聯網）設備、智能照護系統、醫療臨床保健等系統，讓民眾受到全方位照護，未來除希望擴展到全國各縣市，更希望做成商業模組輸出海外。

「雄健康3.0推動智慧城市精準健康共照服務」今天啟動，最大特點是幫更多民眾輕鬆管理自己的健康，減輕醫療負擔。

出席盛會的數位發展部政次李懷人說，數位部很高興能透過資源共享與高市府共同推這個健康照護智慧醫療方案，這次最大特點是透過社區自主，民眾自行量測血糖、血壓、血氧、心跳等數據上傳雲端，經過大數據整合，透過市府協助串連醫院端及大學，結合學界與產業界力量，提供民眾及時且有效的照護，也將有限的醫療資源做最有效的分配。這種智慧城市方案經更多驗證成果後，盼推廣到全國各城市，也希望協助業者做成商業模式輸出到海外。

林欽榮說，雄健康3.0更大的意義是將智慧醫院及長照二大系統結合起來，民眾透過身分證等證件建立專屬帳號後，平時到社區據點量測血壓、血氧、血糖等生理數據可決定是否授權上傳，再串接體健IOT設備、LINE客服機器人、智能照護系統、醫療臨床保健、健康存摺數據、第三方健康照護數據等，獲得個人化健康照護服務。

林欽榮表示，高雄老年人口達17%，愈來愈多民眾需要健康照護，雄健康3.0現有29萬人註冊會員，每月可產出18萬筆各類型健康數據。衛生局說，雄健康3.0共照雲已可串聯70種以上的醫療設備、提供50種以上的照護服務模組，除了遠距諮詢、通訊診療、銀髮族健康管理等服務，並可結合心理諮詢及健檢、四癌篩檢需求。

先進醫資總經理黃兆聖表示，共照雲具有AI客服機器人、遠距通訊診療等22種健康管理模組，合作的醫療院所、機構可在授權下，直接用共照雲的模組發展客製化照護服務，加速城市醫療的數位轉型。

高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」已吸引29萬人註冊入會。記者王昭月／攝影
高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」已吸引29萬人註冊入會。記者王昭月／攝影
高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」，今天啟動。記者王昭月／攝影
高市府結合先進醫資推動「雄健康3.0共照雲」，今天啟動。記者王昭月／攝影

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