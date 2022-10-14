金門高粱災損分布不均 楊鎮浯建議中央從寬認定

金門今年上半年雨水充沛，但在近日高粱結穗期僅有零星降雨，部分缺少灌溉水源區域的高粱已有旱情產生。縣長楊鎮浯今天建請中央勘災，從速從寬認定災損基準，助農民過難關。

楊鎮浯傍晚在縣議會副議長周子傑、縣農會理事長許玉昭、金沙鎮長吳有家、建設處處長李有忠和農試所所長楊慧明等人陪同，到金沙鎮視察高粱災情。

金門氣象站統計，去年總雨量472毫米，今年到目前為止為931毫米。縣府建設處指出，雖然今年度雨情狀況較前2年佳，但在高粱結穗期，期間僅有零星降雨，使部分缺乏灌溉水源的區域，已有旱情產生。

依據農委會「農產業天然災害救助作業要點」及「農作物天然災害損害率客觀指標」，農業天然災害現金救助公告最小單位為鄉鎮，而且作物必須符合植株死亡20%規定。

楊鎮浯接受媒體聯訪表示，今年高粱受損分布不平均，相距不遠的高粱田，一處結穗累累，另一處卻可能枯乾死亡，整體無法達到中央規定受損面積20%的標準；因此，除了建請農業委員會派員來金門勘災，從速從寬認定災損基準；並指示縣府另外訂定相關法規，如將受損面積基準降為10至15%等，協助農友度過難關。

楊鎮浯說明，2年來共浚挖118處農塘，大約可增加28 萬立方公蓄水量，並與農田水利署瑠公管理處合作，辦理節水灌溉補助、放流水串聯工程，配合今年上半年度的降雨，雖然部分不易取水的區城仍有早情發生，但整體的水情應變應較前兩年佳。

建設處補充說明，由於乾旱屬延遲性災害，避免農民損失加劇，已請農委會相關單位派員在近期協助認定是否符合農業天然災害；農民也可自行拍攝災損照片，並包含拍攝日期、災損情形、可識別位置背景及衛星定位等資訊。