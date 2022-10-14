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高市查獲60個屋後排水槽有埃及斑蚊孳生 衛生局籲清理

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市衛生局近期清查出60處屋後排水槽有埃及斑蚊孳生，呼籲家戶加強清理。記者王昭月／翻攝
高市衛生局近期清查出60處屋後排水槽有埃及斑蚊孳生，呼籲家戶加強清理。記者王昭月／翻攝

國境10月13日開放，不只新冠肺炎疫情方興未艾，登革熱也不能小覷，高雄市衛生局今午表示，今天未新增登革熱確診病例，但近期查獲約60個屋後排水槽有孳生病媒蚊，家戶仍不能提以輕心。

高市衛生局表示，至10月14日止，高市累計有18例登革熱本土確診病例，境外移入4例，防疫團隊持續針對高風險場域進行病媒蚊密度監測及環境整頓。

據今年9月起的病媒蚊密度調查結果顯示，高市近期積水孳生病媒蚊態樣仍以家戶室內外桶、缸、盆、甕及屋簷排水槽、屋後溝占最多，其中有205個屋簷排水槽阻塞不通積水，當中60個查獲埃及斑蚊孳生源，陽性率高達29.3%。

衛生局表示，不少屋簷排水槽因年久失修變形、阻塞，甚至會長出植物，雨後即有積水孳生病媒蚊的風險，另居家積水點包括頂樓廢棄水塔、地下室側溝及地面積水、室內盆栽、水桶及各式儲水容器、戶外桶缸盆甕、金爐、輪胎車擋、車棚帆布皺褶、屋簷排水槽、屋後溝、水溝、陰井、樹洞、旗插座，也要巡倒清刷，以維護安全。

衛生局 病媒蚊 登革熱

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