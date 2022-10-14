金門3獅子會攜手做愛心 慨捐心臟電擊器給金門醫院

國際獅子會金門獅子會會長林韻汝、木蘭獅子會會長蔡佩純與金龍獅子會會長李鍾靈，三會今天聯合捐贈一台「自動體外心臟電擊去顫器-AED」給衛生福利部署立金門醫院，由金門醫院副院長董文雅代表接受，3人表示，希望藉此拋磚引玉，讓愛心更普及，創造更安全安心的生活環境。

李鍾靈表示，有鑑於近日氣候早、晚溫差大，加上心因性猝死在全球及台灣有逐漸升高且年輕化的現象，當發生時，身旁若有會CPR+AED基本急救技能的親朋好友及公眾設置AED急救設備，將挽救更多性命，急救是分秒必爭，且要將生命及生活品質搶救回來，在1分鐘內給予使用AED電擊，急救成功率可高達90%。

董文雅則感謝金門獅子會3位會長的善心義舉，捐贈給醫院「自動體外心臟電擊去顫器-AED」，他也提及，AED最常使用於患者瀕臨猝死引發心律不整的情況下，能在第一時間處理緊急狀況，這也是在日照中心評鑑中必要的設備，今年醫院因年度預算來不及編列採購，感謝獅子會的捐贈，讓長輩們的生命能多一層保障。