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影／高市首創員工寵物友善日 陳其邁聊起愛貓滿眼父愛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府首辦員工寵物友善日，許多市府員工帶愛貓、愛犬 一起上班，增加不少話題，其中這隻肥滋滋的「阿肥」，最惹人憐愛。記者王昭月／攝影
高市府首辦員工寵物友善日，許多市府員工帶愛貓、愛犬 一起上班，增加不少話題，其中這隻肥滋滋的「阿肥」，最惹人憐愛。記者王昭月／攝影

少子化年代，民眾養毛小孩比養孩子多，但上班時乏人照顧，總是掛心，高雄市政府為此率先試辦「員工寵物友善日」，鳳山行政各局處員工今天開放帶家中毛小孩一起上班，約20人響應，中午放封時段大家在1樓大草坪集結，寵物貓狗相見歡，市長陳其邁說，高市已成立友善動物委員會，全市還將興建60處寵物公園，營造成最友善動物的幸福城市。

高雄市今在鳳山行政中心辦「員工寵物友善日」近20名府內員工首度帶著愛貓、愛犬一起上班，為辦公室添增不少話題。不少毛孩今天都經過精心打扮，有些還搭嬰兒車來。

市府規畫中午及傍晚4點半兩個放封時間，讓大家可以帶毛孩到一樓大草坪放封，毛孩見到新朋友，打招呼的第一個動作就是互聞氣味，有的一碰頭，久久不肯離去，被笑像相親看對眼，觀光局長周玲妏也帶一對養了6年多的愛犬到場，笑說這對狗兄妹，除了吃就是睡。

今天員工帶來上班毛孩，不乏名種，其中一隻4個月大的貓咪「豆花」，眼睛一藍一褐，是罕見的異瞳貓，讓大家直呼漂亮。另一隻肥滋滋的「阿肥」，體重不下6公斤，一副福態樣。

市長陳其邁中午到來，胸前穿著「旺」窮背心的狗狗「黑人」一個箭步迎上前，陳其邁說，自已家裡養了2隻貓，包括選戰期間爆紅的陳小米及Muji，其中陳小米很黏他，睡覺前一定到他身邊磨蹭，有時脾氣一來，貓爪一伸還會打人。

水利局祕書室黃小姐養的13歲Q比，第一次帶出門就與市府同事打成一片，她覺得寵物友善日很有意義，能讓大家更關注寵物議題。她說，Q比是心肝寶貝，現在年紀大了，也有糖尿病，每天需打兩次胰島素，更珍惜與牠相處的每一刻。

10歲半的瑪爾濟斯蘇西，今天也跟著主人到市府上班，主人說，平日因是雙薪家庭，放蘇西獨自在家，只能透過監視器觀看動態。

動保處表示，寵物友善日活動醞釀很久，但市長考量有些員工也許不習慣與寵物相處或可能過敏，遲遲不敢付諸行動，這次先小規模試辦，視成效再擴大。陳其邁不諱言，各縣市想推友善日活動，確實有點難，所以高市透過意願調查，建置規則，讓這項活動得以成行，看起來帶寵物上班，似反而也能提振工作效率。

高市動保處表示，高市推出不少友善動物措施，包括有植晶片的貓犬，到合約寵物店都可獲優待，經盤點，未來寵物公園將建置到60處，陳其邁補充，不只有寵物公園，還有寵物友善空間及遊戲區，高市也在議會支持下，成立友善動物委員會。

市長陳其邁表示，除首辦員工寵物友善日外，全市將建置60座寵物公園，也已成立友善動物委員會。記者王昭月／攝影
市長陳其邁表示，除首辦員工寵物友善日外，全市將建置60座寵物公園，也已成立友善動物委員會。記者王昭月／攝影
觀光局長周玲妏飼養的一對愛犬，今天也帶一對狗兒女到場，記者王昭月／攝影
觀光局長周玲妏飼養的一對愛犬，今天也帶一對狗兒女到場，記者王昭月／攝影
4個月大的豆花，天生異瞳，眼睛 一藍一褐。記者王昭月／攝影
4個月大的豆花，天生異瞳，眼睛 一藍一褐。記者王昭月／攝影
高市府首辦員工寵物友善日，許多市府員工帶愛貓、愛犬 一起上班，放封時段，到場的貓狗在市府大草坪玩開。記者王昭月／攝影
高市府首辦員工寵物友善日，許多市府員工帶愛貓、愛犬 一起上班，放封時段，到場的貓狗在市府大草坪玩開。記者王昭月／攝影

寵物 陳其邁 毛小孩

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