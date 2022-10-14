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解封大利多！屏東萬丹明發防疫補助金 每人500元

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
萬丹鄉明天起發放防疫補助金，首日將在香社、四維等兩村發放，今年6月30日前設籍者都可領取現金500元。記者魏斌／攝影
萬丹鄉明天起發放防疫補助金，首日將在香社、四維等兩村發放，今年6月30日前設籍者都可領取現金500元。記者魏斌／攝影

國境解封，屏東萬丹鄉明天起也放送利多。萬丹鄉公所將發放防疫補助金，今年6月30日前設籍者都可領取現金500元，明天一早將在香社、四維等兩村發放。消息傳出已對鄰近鄉造成壓力，不少鄉民爭詢，「我們這裡有沒有？」

萬丹鄉代表會今年7月臨時會由代表洪維呈提案，建議公所發放全鄉每人1千元防疫紓困金，並獲4位代表附議。鄉長劉昭相當時直言：「嘸那個卡稱嘜呷那個瀉藥（台語，意指量力而為）！」並稱，「發錢每個人都很愛，但我不能把鄉公所花完。」

不過公所最後還是決定發放每人500元防疫補助金，劉昭相說，疫情確實造成鄉民經濟受困，財主單位估算，若每人發500元，全鄉4萬9千餘人，約需2400多萬元，應該還可負擔，最後決定每人發500元，彌補疫情損失。

屏東縣33鄉鎮市，已有三地門、里港、新園、屏東市、新埤、九如、鹽埔、南州等陸續發放振興經濟紓困金，其中，南州鄉只要110年12月31日前設籍，每人可領取1500元消費禮金，符合資格者領取前死亡，還可由法定繼承人領取。

萬丹防疫補助金需於今年6月30日前設籍才具領取資格，公所規畫利用周六假日巡迴各村發放，明起先在香社、四維等兩村發放，為縮減排隊時間，每一家戶可由一名成年成員檢具相關證件代表領取。

萬丹發現金造成鄰鄉壓力，不少人爭詢，「我們鄉有沒有發？」因年底大選逼近，此時放送利多也引發熱議，劉昭相說，就是防疫補助，沒有什麼好爭議。

萬丹 屏東縣 疫情

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