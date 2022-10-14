高雄5G AIoT徵才 月薪最高10萬吸引200多人應徵

高雄亞灣5G AIoT創新園區已有近80家大廠及新創團隊進駐，高市經發局今天舉辦人才媒合會，現場提供150個職缺，一天吸引200多人投履歷。經發局說，多家大廠開出月薪10萬元薪資，市長陳其邁全力推動半導體及5G AIoT雙主軸發展，來高雄就業是絕佳選擇。

高市經發局首度針對5G AIoT（人工智慧物聯網）舉辦求才媒合會，包括緯創、友達、仁寶、中華系整、HTC等14家科技大廠及新創釋出150個職缺。今早高市府副秘書長王啓川揭幕指出，亞灣具備優良的工作與休閒環境，配中央各項計畫，市府加碼「006688」專案，盼未來吸引更多一流的企業與人才進駐高雄。

經發局指出，此次亞灣進駐企業多半徵求軟硬體相關工程師，如台灣醫學影像徵求平台應用、測試開發工程及系統支援等工程師，最高月薪10萬元；新創肚肚徵求產品設計師、後端軟體及軟體開發工程師，最高月薪6萬元；緯創資通、友達光電、仁寶電腦等徵求前後端、基站通訊演算等各類工程師，薪資約4萬元以上。

半導體檢測及自動化設備供應商鏵友益指出，因應南科高雄園區的新廠落成需要增才，此次徵求軟體工程師等十多個職缺，月薪最高10萬元，歡迎熟悉自動化設備軟體，工作經驗5年以上的資深人才加入研發團隊。