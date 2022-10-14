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台39線南延計畫 斥資219億從高雄阿蓮直達仁武

中央社／ 高雄14日電

公路總局與高雄市政府今天到高雄阿蓮區說明台39線南延計畫進度，將投入219億元，延伸20.8公里至仁武區，最快年底可報請交通部送行政院核定，可望成為東高雄科技新走廊。

省道台39線現通車路段最北達台南新化，南端則到高雄阿蓮與省道台28連通，南延計畫受當地民眾高度關心。今天公路總局總工程司鄧文廣等人偕同高雄市政府，到高雄阿蓮區說明，吸引近400名鄉親到場瞭解。

高雄市長陳其邁出席說明，持續加速推動阿蓮聯外道路建設，包含台39高鐵橋下道路南延及高科聯絡道東延計畫，串聯橋科、楠梓產業園區S廊帶，帶動地方繁榮、就業，以縱、橫道路，可大幅節省民眾就醫的時間及不便，打造阿蓮成為北高雄適合宜居好所在。

陳其邁說，這條道路是地方民眾極重視的道路建設，自己從擔任立委以來就放在心上，就任後也極力推動，藉行政院長蘇貞昌南下視察橋頭科學園區時再次提及開發需求，爭取中央支持，預估將投入新台幣219億元、5年左右完工，打造能從阿蓮區直達市區的道路。

高雄市政府交通局長張淑娟指出，台39線南延路段將成為阿蓮重要的聯外道路，也可作為國1楠梓至岡山路段的替代道路；橋下道路則將串起高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓科學園區等5處產業園區，完工後將成為東高雄科技新走廊，便利在地就業、吸引人才回鄉。

張淑娟並說明「高科聯絡道東延計畫」推動進度，交通局正辦理初步規劃，路線由國道1號高科聯絡道，往東開闢至台19甲線，全長約2.8公里，經費初估約需46.41億元，後續將向中央爭取相關建設經費。

高雄市政府交通局新聞稿指出，台39線原為配合高鐵建設開闢，現通車路段長度18.83公里；南延路段北自阿蓮台28線、南至仁武水管路，全長20.8公里，可行性研究已接近完成，最快年底就將報請交通部送行政院核定。

高雄市長 行政院 高鐵

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