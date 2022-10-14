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藍營議員反擊 高鐵南延不走南高雄是蔡政府的決定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭指出，2010年的公文是認為，從左營到高雄火車站，高鐵與台鐵不能共軌，並非說不能共構。圖／黃紹庭提供
高市議員黃紹庭指出，2010年的公文是認為，從左營到高雄火車站，高鐵與台鐵不能共軌，並非說不能共構。圖／黃紹庭提供

高鐵南延該不該變更路線往南高雄延伸話題未停，綠營歸因於國民黨執政時期定案導致今日結果，市長陳其邁認為重啟會引起很多不同討論。發起公投連署的國民黨議員黃紹庭今天指出，「共構不等於共軌」，綠營錯誤解讀當年公文，高鐵不進高雄火車站是蔡英文政府做的決定才對，不要再歸咎前朝。

國民黨市長參選人柯志恩昨晚在仁武廟口開講，重申南高雄需要第二座高鐵站，以現有規畫路線來看，高鐵行經仁武的軌道，距離防爆區最近只有2公尺，非常危險，呼籲行政院選擇行經南高雄的2個路線方案，守護仁武鄉親安全，也促進高雄南北均衡發展。

陳其邁競選發言人高閔琳昨表示，過去是國民黨葉匡時在交通部批下公文，當時認為高鐵進入南高雄、高雄市區不可行。市長陳其邁今早也說，此案在2010年國民黨執政時期定案，當時交通部長是毛治國、次長葉匡時，過去鐵路地下化的交通黑暗期長達15年，若又要重新回來再一次，會引起很多不同的討論。

黃紹庭6日發起「高鐵南延進市區」地方性公投連署，已經有超過2千人簽名。黃紹庭今日提出一紙公文說，他第一次在市議會拋出高鐵進入市區議題的時候，台灣基進參選人李雨蓁拿出的公文混淆共構跟共軌，誤導民眾認為是國民黨反對高鐵進入市區，高閔琳也是用這紙公文回應，兩人都解讀錯誤。

黃紹庭解釋，2010年公文內容是告訴大家從左營到高雄火車站，高鐵與台鐵不能共軌（同一軌道），並沒有說不能共構（各走各軌道）到高雄火車站，綠營一 直拿這個公文說國民黨做出不進高雄火車站的決策是錯的，但高鐵南延路線真正定案是在2019年。

黃紹庭說，現在總統是蔡英文、市長叫陳其邁，不是馬英九跟韓國瑜，議員的職責是監督不是護航，不要讓選民每次搭高鐵都要多花30分鐘。

高鐵 國民黨 黃紹庭 柯志恩 2022大選 高雄市選舉 高雄市長 陳其邁

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