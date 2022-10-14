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高雄田寮老年人口占比逾30% 首間日照中心成立

中央社／ 高雄14日電

高雄市田寮區老年人口占比逾30%，市府修繕衛生所，撥出空間與旭安健康公司合作規劃區內首間日照中心，導入科技照護提供優質長照服務，將能收托48名長輩，今天揭幕。

高雄市長陳其邁今天主持揭幕儀式並致詞表示，根據最新統計，高雄市長輩平均占總人口比率約為18%，田寮區則逾30%，高齡化比例非常高；今天田寮第一個日照中心成立，將可以提供48個照顧對象的各種失能、失智的服務，對田寮來講非常重要。

陳其邁指出，自己上任後積極推展長照據點，高雄C級巷弄站有498個，社區關懷據點有520個，市府一定會以人為本，把長輩照顧好。

高雄市政府衛生局新聞資料表示，依一國中學區一日照政策，高雄市共有91個國中學區，已布建66學區，布建率達72.5%，共已有101家日照中心提供服務。

市府自2017年起盤點田寮區可用空間，最後擇定田寮區衛生所為日照中心基地，向中央申請新台幣962萬3000元補助，加上市府自籌169萬9000元進行修繕，並加碼146萬7000元提升消防設施，將2樓部分空間佈建巷弄據點、3樓空間設置日照中心，可收托48名長輩，以高齡友善面貌成為社區好厝邊。

旭安健康事業有限公司指出，2樓C級巷弄長照站設有先進生理監測語音照護系統、大腦益智腦力訓練健腦機；3樓日照中心有體感「SPOZ運動健康養成系統」智慧手套體適能認知與肌力訓練，提升長輩自我照顧能力，達到樂活老化目標。

高雄市長 衛生所 長照

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