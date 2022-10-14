2022半島歌謠祭熱力登場 時尚秀、夏川里美演唱受期待

2022半島歌謠祭本月12至16日於屏東縣恆春鎮北門廣場登場，從地景裝置藝術和民謠大賽起跑，今晚浮可泰和漂流出口分別演出改編民謠的新作品，在歌謠祭首度發表，還有澳洲創作女歌手Caiti Baker，跨海來台與已故查馬克老師創立的泰武古謠傳唱團合作演出；以古城為舞台的時尚服裝秀和日本心靈歌姬夏川里美演唱，將於明晚重磅登場，備受期待。

2018年起由恆春民謠季轉型的半島歌謠祭，是以傳統恆春民謠為基底並融合世界音樂、戲劇、舞蹈、講座的民謠音樂嘉年華，已成為全新的音樂品牌，今年首度結合時裝秀，與曾任職精品品牌Versace的華裔印花設計師 Daniel Wong合作，打造恆春半島時尚大秀《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》，讓半島民謠融合時尚，呈現傳統文化新面貌。

今年半島歌謠祭由民謠大賽打頭陣，活動主視覺為粉紅色系，搭配現場各式隨風飄揚的布旗裝置，讓民眾直呼好療癒；演出者有金曲獎得主漂流出口和百合花和在地樂團浮可泰，分別改編不同民謠首度演出；來自澳洲的女歌手Caiti Baker與泰武古謠傳唱團的合作曲目「Slow Down」，也是首次正式與泰武古謠的孩子在台灣同台演出。

Caiti Baker說，2017年來台首次聽到泰武古謠的歌聲和弦律就感動落淚，2019年寫出「Slow Down」，特別邀請查馬克・法拉屋樂老師加入泰武古謠的吟唱部分，無在錄音期間碰到疫情，只能透過視訊隔空完成；儘管查馬克已在去年8月辭世，但這首由Caiti、查馬克老師和音樂人James、Papertoy合力完成的歌曲，能在台灣正式演出，對Caiti和泰武古謠傳唱都別具意義，未來還會將吉他、舞蹈等元素加入，讓此曲有更完整的樣貌。

明晚7時登場的「民謠時尚秀」，由時尚設計師Daniel Wong帶領15位專業模特兒和30位素人模特兒走上恆春古城牆，同根生樂團改編的民謠重新詮釋走秀音樂，讓百年古城蛻變成時尚伸展台，讓觀眾相當期待。這次走秀的素人模特兒來自各行各業，主辦單位希望參與者能突破既有的身份框架，展現出自我，透過不同方式參與地方節慶活動，也呈現恆春半島多元的生活態度。