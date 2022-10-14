高雄城中城浴火重生 現址改建公園今啟用

高雄城中城大火發生屆滿一年，原址拆除後改建為「府北公園」，今天對外開放，盼透過陽光灑進，花木怡人景緻帶來社區溫暖，撫平過往傷痛。

高雄城中城去年10月14日發生大火，奪走46條人命，現址改建公園，全新出發。副市長林欽榮今天偕工務局長楊欽富及養工處長林志東等人到場聽取工程簡報，對於跨局處合力完成府北公園，表達感謝與感動。

林欽榮說，城中城拆除後，推動公益性跨區區段徵收、改建公園等善後工作，過程包括完成都市計畫變更，公園周邊老舊建物拉皮整維及公園闢建、興建七賢社宅等。

工務局表示，府北公園占地0.28公頃，以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，寬闊大草、開放性街角廣場設計、藝術水景與高聳的綠蔭，加上公園正中央種植的紅花風鈴木與造型涼亭，都讓曾經傷痛的社區一新風貌。此外公園內的共融遊戲區，提供孩童嬉戲遊玩的安全場域，為公園注入歡笑與活力。

林欽榮說，記憶會而不會被遺忘，市府在兼顧公益性及居民權益下，跨機關全力推動照護原有居民權益，盼讓城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障。