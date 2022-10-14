這條路居民期盼超久！陳其邁到阿蓮區報告台39線成績單

為整合台南與高雄生活圈，並完善阿蓮區交通路網，公路總局及高雄市政府規畫建設台39線高鐵橋下道路；高雄市長陳其邁今天上午出席道路建設說明會提及，地方過去就很關心這條路的開發，且他自擔任立委時，就將此事放在心上，如今就任市長也獲中央支持，今天特地向市民報告這項成績單。

陳其邁說，台39線從擔任立委以來，就有很多人在討論，也一直都放在心上，但過去這條路預算要90多億，讓許多人聽了卻步，也都遲遲沒有下文，直到他就任市長後，藉行政院長蘇貞昌南下視察橋頭科學園區，再次提及這條路的開發需求，也獲中央支持。

陳還說，若高鐵橋下道路完成，高雄就會有一條除國一、國三及省道的另一條快速道路，可大幅解決阿蓮交通的問題，今天也直接面對民眾，向市民報告成績單。

公路總局主任工程溫宏發指出，為整合台南與高雄生活圈，將高鐵台南站現有的高鐵橋下道路，從阿蓮區台28線為起點，南延到高雄仁武地區，打造總長約20.8公里的台39線，沿途共有10處橫交道路，可建構並完善台一線、國道一號等交通路網。

溫宏發表示，未來台39線，單側將布設2快車道及一處慢車道，辦理進度已進入可行性評估作業期末報告審查，待綜合規畫、環評及建設計畫核定，及完成設計、用地取得及都市計畫變更，即可發包施工。

市府交通局長陳淑娟說，若台39線完工，將有助於鏈結北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓產業園區，也有助於民眾求學、就醫有效縮短一半以上的路程。