城中城大火滿一年 家屬悲慟：事過境遷好像沒發生過

高雄城中城大火悲劇事發今天滿一年，家屬開記者會質疑，司法調查已偵結，不過關鍵的防火門遭人拆除、變賣，管委會收取費用卻無須負責，事發一年仍存在多項疑點，家屬不滿縱火嫌犯黃格格未被判死，市府也應協助釐清相關疑點。市長陳其邁說，尊重司法調查，市府也都記取教訓，落實工安不讓悲劇重演。

去年城中城大火造成46人死亡、43人受傷，一年過去家屬傷痛依舊，今日透過議員林于凱在高市議會召開記者會，伍姓罹難者胞兄到場，另名雙親在大火中罹難的戴小姐透過電話發聲。

伍姓家屬以「畜牲」怒罵縱火犯黃格格及城中城大樓管委會李姓總幹事。他指出，哥哥去世時年僅55歲，這麼多人死亡，一年來事過境遷，好像什麼事情都沒有發生過一樣，陪伴社工勸他不要再提告，否則住戶會被追究騎樓亂堆雜物責任，多數罹難者家屬不對外發聲，這是什麼社會。

「我跑不出去了！」伍姓家屬說，他哥哥死前打最後一通電話給朋友，遺言竟是這句話，他真的很不甘心，黃格格應該被判死刑，大樓逃生門被人拆走變賣，拆走的人沒責任嗎？管委會總幹事向住戶收錢，難道他也沒有責任嗎？另位戴姓家屬也質疑說，消防局多次檢查，管理員不給檢查，為何防火門被拆，是誰阻攔消防局檢查，這些問題都沒有獲得解答。

市議員林于凱表示，去年12月市府的行政調查報告出爐，不過有關防火門等權責交由司法調查釐清，高雄地檢署分五案在今年8月全部簽結，不過當初誰阻擋消防檢查、防火門如何被拆除變賣、收管理費有無用在消防相關設備上，這些內容家屬全部無從得知，難道大火就這樣無聲無息，最後只歸咎黃格格一人，任由大火被世人遺忘，其他相關人全部全身而退嗎？請市府協助釐清家屬疑惑。

今天上午，陳其邁出席台39線高鐵橋下道路建設說明會，被問及市議員與城中城受難家屬一同召開記者會一事，陳其邁說，城中城事件是高雄人大家心中的痛，這件事情，也經過檢調機關調查、釐清、起訴，尊重司法調查，這一年來除了社會局及各局處首長，一對一陪伴家屬，這個生活上的需求都全力協助，安置計畫也都如期的進行，相關的不管是公安、消防的檢查也都記取教訓。