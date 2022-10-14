聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬祖無預警大停電 有4436戶受影響
馬祖地區在今天上午11點3分左右，南、北竿無預警大停電，預估受影響的用電戶數有4436戶，台電馬祖區營業處表示，主因是珠山電廠主機故障造成停電，目前正進行搶修。
今天上午11時左右連江縣的南北竿陸續傳出停電，不少民眾上網求救，民進黨連江縣黨部主委李問在第一時間就主動了解，李問表示，他在第一時間向經濟部詢問，並請 洪申翰立法委員辦公室全力協助。
李問表示，這起大停電，總計受影響的戶數有4436戶， 事故原因主要是珠山電廠機組跳機，電源端設備故障；目前台電正在搶修中，機組正重新啟動，預計2小時後陸續完成復電。請大家不要慌張，並注意自身安全。
據了解，在12時50分時北竿一度復電，但僅來電2分鐘又停電，不少民眾立刻出現哀嚎，也擔憂家中電器受損；因為大停電，目前馬祖很多的政府機關網頁都無法連線，好在醫院等地，具有緊急備用電源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言