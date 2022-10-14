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馬祖無預警大停電 有4436戶受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖地區在今天上午11點3分出現無預警大停電，街上的店家內部都漆黑一片。圖／讀者提供
馬祖地區在今天上午11點3分出現無預警大停電，街上的店家內部都漆黑一片。圖／讀者提供

馬祖地區在今天上午11點3分左右，南、北竿無預警大停電，預估受影響的用電戶數有4436戶，台電馬祖區營業處表示，主因是珠山電廠主機故障造成停電，目前正進行搶修。

今天上午11時左右連江縣的南北竿陸續傳出停電，不少民眾上網求救，民進黨連江縣黨部主委李問在第一時間就主動了解，李問表示，他在第一時間向經濟部詢問，並請 洪申翰立法委員辦公室全力協助。

李問表示，這起大停電，總計受影響的戶數有4436戶， 事故原因主要是珠山電廠機組跳機，電源端設備故障；目前台電正在搶修中，機組正重新啟動，預計2小時後陸續完成復電。請大家不要慌張，並注意自身安全。

據了解，在12時50分時北竿一度復電，但僅來電2分鐘又停電，不少民眾立刻出現哀嚎，也擔憂家中電器受損；因為大停電，目前馬祖很多的政府機關網頁都無法連線，好在醫院等地，具有緊急備用電源。

南、北竿地區今天中午無預警大停電，不少店家僅能把門打開，讓風能吹進去。圖／讀者提供
南、北竿地區今天中午無預警大停電，不少店家僅能把門打開，讓風能吹進去。圖／讀者提供

停電 馬祖 台電

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